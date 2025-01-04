شكرا لقرائتكم خبر عن قوات صومالية وأمريكية تنفذان عملية عسكرية مشتركة ضد "داعش" شمال البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفذت قوات ولاية بونتلاند الإقليمية الصومالية والقوات الجوية الأمريكية، عملية مشتركة استهدفت ضد مواقع تنظيم داعش الإرهابى فى مناطق "جبال عل مسكاد" فى محافظة "برى" شمال البلاد.

وقال المتحدث باسم قوات الولاية العقيد فادجو - فى تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الصومالية (صونا) - إن قوات الولاية بالتعاون مع القوات الصديقة، تمكنت من استهداف معاقل تنظيم "داعش" الإرهابى فى مناطق "جبال عل مسكاد".

وأضاف أن "القوات تحركت نحو مخابئ الإرهابيين بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة تشير إلى تجمع كبير لعناصر تنظيم داعش الإرهابى فى المنطقة"، مشيرا إلى أن القوات المسلحة الصومالية تكثف بالتعاون مع القوات الصديقة هجماتها على مواقع الإرهابيين فى الآونة الأخيرة، فى مسعى مستمر للقضاء على التهديدات الأمنية.

جدير بالذكر أن قوات الولاية نجحت فى قتل جميع العناصر الإرهابية التى شنت الهجوم قبل ثلاثة أيام وقتلت عناصر أجنبية، بالإضافة إلى الاستيلاء على الأسلحة التى كانت بحوزتهم.

ويواصل الجيش الصومالى ملاحقة فلول المتشددين الذين اعتادوا على قتل الأبرياء من المواطنين الرعويين، والسكان المحليين.