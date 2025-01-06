شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : بمشاركة بريطانيا وامريكا واسرائيل...الكشف عن عملية عسكرية ضخمة لاسقاط هذه المحافظة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - صرح الخبير العسكري اللواء محمد الصمادي بأن اليمن قد يشهد حملة جوية موسعة بقيادة الولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل، في إطار سلسلة من السيناريوهات العسكرية الموجهة ضد جماعة أنصار الله (الحوثيين).



وفي حديثه على قناة الجزيرة، أوضح الصمادي أن الانتشار العسكري الواسع في اليمن يجعل تحديد الأهداف تحديًا كبيرًا، إلا أن الولايات المتحدة قد تعتمد على المعلومات الاستخباراتية التي جُمعت بواسطة الطائرات المسيرة والأقمار الصناعية.



وأشار إلى احتمالية تنفيذ حملة جوية مكثفة مصحوبة بعمليات إنزال جوي وتهديدات موجهة لإيران لمنع تدخلها، مع استهداف بنى القيادة والسيطرة، ومنصات الصواريخ والطائرات المسيّرة.



كما توقع الصمادي أن يعقب هذه العمليات الجوية تدخل بري تدعمه قوات الحكومة اليمنية الشرعية بدعم إقليمي، لاستعادة السيطرة على المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.



وأضاف أن إسرائيل تعمل على تعزيز هيمنتها الإقليمية، مستشهدًا بسجلها في تدمير القدرات العسكرية لخصومها في المنطقة. لكنه أكد أن حسم العمليات في اليمن يتطلب تعاونًا دوليًا وإقليميًا، وهو ما دفع إلى تشكيل موقف موحد للقيام بهذه المهمة.

