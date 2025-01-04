شكرا لقرائتكم خبر عن جروس يطمئن على جاهزية زيزو قبل مباراة الزمالك والمصري فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

حرص السويسرى كريستيان جروس المدير الفني للزمالك على الاطمئنان على حالة أحمد مصطفى زيزو نجم الفريق قبل مواجهة المصرى البورسعيدى، المقرر لها غداً الأحد، باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة كأس الكونفدرالية.

وتعرض زيزو خلال اليومين الماضيين لنزلة برد وحادث سير قبل أن ينتظم اللاعب أمس الجمعة فى التدريبات الجماعية للفريق، استعدادا لمباراة المصري البورسعيدى بالكونفدرالية.

وتأكد جروس من جاهزية زيزو لمواجهة المصرى، خاصة أنه من العناصر والركائز الأساسية في الفريق الأبيض، ويعتمد عليه السويسري في بناء خطته الهجومية.

وخاض زيزو هذا الموسم 14 مباراة مع الزمالك سجل 3 وصنع 2 في جميع المسابقات ، ولم يغب الدولي المصري عن أي مباراة بقميص الأبيض هذا الموسم منذ انطلاقه.

ويستعد فريق الزمالك لمباراة المصري المقرر لها يوم الأحد المقبل باستاد برج العرب، في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.