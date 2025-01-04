موسم الرياض يحتفي بفارس الأغنية السعودية

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من الرياض: بفكرة مبتكرة ورؤية استثنائية، قدم المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، ليلة غنائية من نوع خاص، أُحيت على مسرح "محمد عبده أرينا" في الرياض، وكان بطلها الوحيد النجم السعودي راشد الفارس.



بعد مشوار فني استمر لـ27 عامًا، أضاف الفارس اسمه إلى قائمة النجوم الذين أضاءوا ليالي موسم الرياض، مثل محمد عبده، عبدالمجيد عبدالله، راشد الماجد، وآخرين.



ليلة استثنائية

برعاية هيئة الترفيه وتنظيم مجموعة روتانا للموسيقى، أمتع راشد الفارس الجمهور في حفلة نفدت تذاكرها قبل موعدها. تخلل الحفل استعراض مسيرته الفنية، حيث قدم أكثر من 30 أغنية من ألبوماته التسعة، منها "يمكن" التي افتتح بها الليلة.

بإشراف الملحن ياسر بوعلي والملحن سهم، تألقت الأغاني بمرافقة فرقة موسيقية ضخمة مكونة من أكثر من 70 عازفًا بقيادة المايسترو السعودي مدحت خميس.



وفاء الحاضر

استقبل سالم الهندي، الرئيس التنفيذي لمجموعة روتانا، الفارس قبل الحفل، واستعادا ذكريات التعاون المشترك والنجاحات السابقة.

في تصريحاته لوسائل الإعلام، أشاد الفارس بنهضة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، معبرًا عن امتنانه لدعم معالي تركي آل الشيخ الذي منحه شرف إحياء هذه الليلة.



كما كشف الفارس عن أصوله من الرياض، وفخره بدراسة القانون، معلقًا بأن "القانون يمنح صاحبه معرفة حقوقه وواجباته". وأشار إلى أن لقب "الفارس" منحه إياه فنان العرب محمد عبده.





تألق بصري

نال الحفل إشادة واسعة من الجمهور داخل المسرح ومن المشاهدين عبر البث المباشر. الإبهار البصري كان حاضرًا بفضل تصميم ديكور المسرح، جودة الصوت، والإضاءة المبهرة بإشراف المخرج أحمد الدوغجي. وأضاف تقرير روتانا عن الحفل لمسة احترافية، مع شهادات مؤثرة من نجوم مثل الأمير الشاعر نواف بن فيصل، وأمير الطرب عبدالمجيد عبدالله.



لمسة وفاء

راشد الفارس لم ينسى من تركوا بصمة في مسيرته، إذ خص بالشكر الملحن الراحل صالح الشهري، وصوت الأرض طلال مداح، مشددًا على تأثيرهما العميق في مسيرته الفنية.