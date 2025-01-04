شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يختتم استعداداته لمواجهة سبورتنج فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

يختتم فريق الكرة الأول بنادي غزل المحلة استعداداته اليوم، السبت، لمواجهة سبورتنج في المباراة التي تجمع الفريقين فى الثانية والنصف مساء غد، الأحد، باستاد غزل المحلة، ضمن منافسات دور الـ 32 ببطولة كأس مصر.

ويواصل محمد حمدى زكى، مهاجم فريق غزل المحلة، الغياب عن الفريق في مواجهة سبورتنج ضمن مباريات دور الـ32 من عمر مسابقة كأس مصر بسبب الإصابة.

ويعانى محمد حمدى زكى من الإصابة بمزق في العضلة الخلفية ويخضع حاليا الى التأهيل تحت إشراف طبيب الفريق استعدادا للعودة الى المشاركة في التدريبات الجماعية والمباريات.

ويسعى الجهاز الفني لفريق غزل المحلة من تحقيق نتيجة إيجابية أمام فريق سبورتنيج وعودة الفريق الانتصارات مرة أخرى عقب الخسارة أمام البنك الأهلى في الجولة الماضية من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE" بهدف نظيف.