إليكم قائمة بأكثر النساء الملكيات أناقة وإنفاقًا في أوروبا لعام 2024

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: أظهرت دراسة حديثة من مدونة الأزياء "UFO No More" أن الأميرة شارلين من موناكو تصدرت قائمة أكثر النساء الملكيات إنفاقًا على الملابس في أوروبا لعام 2024، حيث بلغت تكلفة خزانتها ما يقارب 300,000 جنيه إسترليني (354,588 يورو).



الأميرة شارلين أميرة موناكو تضفي لمسة رقيقة على سترة كلوي الجلدية في حفل عيد الميلا

لكن المفاجأة الحقيقية جاءت من العائلة الملكية البريطانية، حيث جاءت دوقة إدنبرة في المرتبة الرابعة بعد إنفاقها 135,863 جنيهًا إسترلينيًا (163,664 يورو) على 105 قطع جديدة ارتدتها في العام الماضي.



الأميرة صوفي دوقة إدنبره تتفوق على كل من ميغان ماركل وزارا تيندال

إنفاق غير مسبوق

الدراسة، التي شملت 20 امرأة ملكية من أوروبا، اعتمدت على تحليل الملابس الجديدة فقط، وتم تصنيفها في ثلاث فئات: القطع غير المعروفة، القطع المعروفة المصدر والتكلفة، والقطع المعروفة المصمم فقط.

بينما تصدرت الأميرة شارلين القائمة الأوروبية، تلتها دوقة إدنبرة، متفوقة على كل من ميغان ماركل وزارا تيندال.

جاءت زارا، البالغة من العمر 43 عامًا، في المرتبة الخامسة بعد إنفاقها على 109 قطع جديدة بقيمة 106,168 جنيهًا إسترلينيًا (127,984 يورو).



ميغان ماركل دوقة ساسكس

أما دوقة ساسكس، ميغان، فاحتلت المركز السادس بإنفاقها 100,000 جنيه إسترليني على الملابس والمجوهرات الجديدة خلال 56 ظهورًا عامًا.



الأميرة بياتريس أنفقت 44 ألف جنيه استرليني على 57 قطعة جديدة

الأميرات البريطانيات على القائمة

الأميرة بياتريس جاءت في المركز الخامس عشر بإنفاق 44,000 جنيه إسترليني (53,297 يورو) على 57 قطعة جديدة، بينما أنفقت شقيقتها الأميرة يوجيني 27,427 جنيهًا إسترلينيًا (33,069 يورو).





الأميرة كيت ميدلتون خضعت لعلاج كيميائي للشفاء من مرض السرطان

أما الأميرة كيت، التي قللت من ظهورها العام بسبب تلقيها علاجًا كيميائيًا، فقد أنفقت فقط 10,000 جنيه إسترليني (12,977 يورو) على ملابسها.



دوقة إدنبرة، صوفي

تحول في أسلوب دوقة إدنبرة

منذ حصولها على لقب دوقة إدنبرة في مارس 2023، شهد أسلوب صوفي تحولًا كبيرًا. فقد استلهمت العديد من إطلالاتها من الأميرة كيت، مع اعتمادها على ألوان هادئة وتصاميم راقية. أحد أبرز إطلالاتها كان في رويال أسكوت 2023 عندما ارتدت فستانًا من تصميم سوزانا لندن بأسلوب مستوحى من الأربعينيات. كما لفتت الأنظار بفستان أخضر من ألكسندر ماكوين خلال زيارة لكانفي آيلاند.

في 2024، برزت صوفي كواحدة من أكثر النساء الملكيات أناقة، مع إطلالات مثل الفستان الكوردروي من Aspiga والجاكيت من Paige، الذي ارتدته في عرض الخيول الملكي في أيار (مايو).



زارا تيندال

زارا تيندال: الأفضل أناقة

الخبيرة في الأزياء، أليكس لونغمور، وصفت زارا تيندال بأنها "الأفضل أناقة" بين أفراد العائلة الملكية البريطانية في 2024. وأوضحت: "أسلوب زارا قفز إلى مستويات جديدة. لديها صيغة محددة تعتمد على الفساتين ذات الأحزمة والألوان الزاهية".



الأميرة صوفيا من السويد

ومن بين النساء الأوروبيات، أنفقت الأميرة صوفيا من السويد على 97 قطعة جديدة بقيمة 101,562 جنيهًا إسترلينيًا (122,452 يورو).



ولية عهد السويد الأميرة فيكتوريا تحضر مأدبة جائزة نوبل 2023

وبلغت قيمة ملابس ولية العهد السويدية، الأميرة فيكتوريا، 68,000 جنيه إسترليني (81,717 يورو).



الملكة ماكسيما - هولندا

أما الملكة ماكسيما من هولندا، فاحتلت المرتبة الثانية عشرة بإنفاقها 50,000 جنيه إسترليني (59,726 يورو).

إجمالي الإنفاق

أظهرت الدراسة أن النساء الملكيات الـ20 أنفقن مجتمعين أكثر من 1.65 مليون جنيه إسترليني على 1,488 قطعة جديدة في 2024، مما يعكس حجم الاستثمار في الأزياء بين النخب الملكية.

*أعدت "الخليج 365" التقرير عن "ميل" البريطانية: المصدر