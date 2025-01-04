شكرا لقرائتكم خبر عن ميقاتى والشرع يبحثان الملفات الطارئة بين لبنان وسوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال نجيب ميقاتى، رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، إنه أجرى اتصالًا هاتفيًا مع القائد العام لإدارة العمليات العسكرية فى سوريا، أحمد الشرع؛ لبحث العلاقات بين البلدين وبشكلٍ خاصٍ الملفات الطارئة، بحسب القاهرة الإخبارية.

وأضاف "ميقاتى"، أنه تم التطرق إلى ما تعرض له الجيش اللبنانى على الحدود مع سوريا في البقاع.

ومن جانبه، أكد "الشرع" أن الأجهزة السورية المعنية قامت بكل ما يلزم لإعادة الهدوء على الحدود ومنع تجدد ما حصل.

وفي ختام الاتصال وجه الشرع دعوة لرئيس الحكومة اللبنانية لزيارة سوريا؛ من أجل البحث في الملفات المشتركة وتمتين العلاقات الثنائية.

وكان الجيش اللبناني أعلن في وقتٍ سابقٍ أنّ سوريين حاولوا فتح معبر غير شرعي بواسطة جرافة، أثناء عمل وحدة من الجيش على إغلاقه عند الحدود اللبنانية السورية في منطقة معربون – بعلبك.

أعلن الجيش اللبنانى، إصابة 4 جنود بإصابات متوسطة، بعد تجدد الاشتباكات مع مسلحين سوريين استهدفوا وحدة عسكرية عند الحدود اللبنانية - السورية.