تعرف على جدول امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوي بالقاهرة

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القاهرة - سامية سيد - كتب سيد الخلفاوىالإثنين، 06 يناير 2025 02:00 ص
يؤدى طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي بالقاهرة، امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسى 2024 / 2025، بداية من يوم السبت القادم 2025/1/11 حتى يوم الخميس الموافق 2025/1/16.
جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الفصل الدراسي الأول للعام ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ للمدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة
السبت ٢٠٢٥/١/١١ اللغة الأجنبية الأولي
الأحد ٢٠٢٥/١/١٢ الرياضيات
الإثنين ٢٠٢٥/١/١٣ التاريخ
الثلاثاء ٢٠٢٥/١/١٤ اللغة العربية
الأربعاء ٢٠٢٥/١/١٥ علوم متكاملة
الخميس ٢٠٢٥/١/١٦ الفلسفة والمنطق
جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي (الشعبة الأدبية) الفصل الدراسي الأول للعام ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ للمدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة
السبت ٢٠٢٥/١/١١ - اللغة العربية - ثلاث ساعات
الأحد ٢٠٢٥/١/١٢ - الرياضيات
الإثنين ٢٠٢٥/١/١٣ - الجغرافيا
الثلاثاء ٢٠٢٥/١/١٤ - اللغة الأجنبية الأولي
الأربعاء ٢٠٢٥/١/١٥ – التاريخ
الخميس ٢٠٢٥/١/١٦ - علم النفس
جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي (الشعبة العلمية) الفصل الدراسي الأول للعام ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ للمدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة
السبت ٢٠٢٥/١/١١ - اللغة العربية
الأحد ٢٠٢٥/١/١٢ - رياضيات (بحتة) - رياضيات (تطبيقية)
الإثنين ٢٠٢٥/١/١٣ - الكيمياء
الثلاثاء ٢٠٢٥/١/١٤ - اللغة الأجنبية الأولي
الأربعاء ٢٠٢٥/١/١٥ - الفيزياء
الخميس ٢٠٢٥/١/١٦- الأحياء
جدول امتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع للصف الأول الثانوي الفصل الدراسي الأول للعام ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ للمدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة
الامتحان يعقد أثناء اليوم الدراسي خلال الحصة الرابعة والخامسة
الخميس 2-1-2025 - اللغة الأجنبية الثانية - التربية الوطنية
الأحد 5-1 2025 - مستوى رفيع ورقة أولى - مستوى رفيع ورقة ثانية
الخميس 9-1-2025 - التربية الدينية - تكنولوجيا الصناعة - تكنولوجيا الزراعة - تكنولوجيا إدارة الأعمال والمشروعات
جدول امتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع للصف الثاني الثانوي الفصل الدراسي الأول للعام ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ للمدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة
الخميس ٢٠٢٥/١/٢ - تكنولوجيا الصناعة - تكنولوجيا الزراعة - تكنولوجيا إدارة الأعمال والمشروعات - التربية الدينية
الأحد ٢٠٢٥/١/٥ - مستوى رفيع ورقة أولى - مستوى رفيع ورقة ثانية
الخميس ٢٠٢٥/١/٩ - اللغة الأجنبية الثانية - التربية الوطنية
الامتحان يعقد أثناء اليوم الدراسي خلال الحصة الرابعة والخامسة
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