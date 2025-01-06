تعرف على جدول امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوي بالقاهرة

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يؤدى طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي بالقاهرة، امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسى 2024 / 2025، بداية من يوم السبت القادم 2025/1/11 حتى يوم الخميس الموافق 2025/1/16.

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الفصل الدراسي الأول للعام ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ للمدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة

السبت ٢٠٢٥/١/١١ اللغة الأجنبية الأولي

الأحد ٢٠٢٥/١/١٢ الرياضيات

الإثنين ٢٠٢٥/١/١٣ التاريخ

الثلاثاء ٢٠٢٥/١/١٤ اللغة العربية

الأربعاء ٢٠٢٥/١/١٥ علوم متكاملة

الخميس ٢٠٢٥/١/١٦ الفلسفة والمنطق

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي (الشعبة الأدبية) الفصل الدراسي الأول للعام ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ للمدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة

السبت ٢٠٢٥/١/١١ - اللغة العربية - ثلاث ساعات

الأحد ٢٠٢٥/١/١٢ - الرياضيات

الإثنين ٢٠٢٥/١/١٣ - الجغرافيا

الثلاثاء ٢٠٢٥/١/١٤ - اللغة الأجنبية الأولي

الأربعاء ٢٠٢٥/١/١٥ – التاريخ

الخميس ٢٠٢٥/١/١٦ - علم النفس

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي (الشعبة العلمية) الفصل الدراسي الأول للعام ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ للمدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة

السبت ٢٠٢٥/١/١١ - اللغة العربية

الأحد ٢٠٢٥/١/١٢ - رياضيات (بحتة) - رياضيات (تطبيقية)

الإثنين ٢٠٢٥/١/١٣ - الكيمياء

الثلاثاء ٢٠٢٥/١/١٤ - اللغة الأجنبية الأولي

الأربعاء ٢٠٢٥/١/١٥ - الفيزياء

الخميس ٢٠٢٥/١/١٦- الأحياء

جدول امتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع للصف الأول الثانوي الفصل الدراسي الأول للعام ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ للمدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة

الامتحان يعقد أثناء اليوم الدراسي خلال الحصة الرابعة والخامسة

الخميس 2-1-2025 - اللغة الأجنبية الثانية - التربية الوطنية

الأحد 5-1 2025 - مستوى رفيع ورقة أولى - مستوى رفيع ورقة ثانية

الخميس 9-1-2025 - التربية الدينية - تكنولوجيا الصناعة - تكنولوجيا الزراعة - تكنولوجيا إدارة الأعمال والمشروعات

جدول امتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع للصف الثاني الثانوي الفصل الدراسي الأول للعام ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ للمدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة

الخميس ٢٠٢٥/١/٢ - تكنولوجيا الصناعة - تكنولوجيا الزراعة - تكنولوجيا إدارة الأعمال والمشروعات - التربية الدينية

الأحد ٢٠٢٥/١/٥ - مستوى رفيع ورقة أولى - مستوى رفيع ورقة ثانية

الخميس ٢٠٢٥/١/٩ - اللغة الأجنبية الثانية - التربية الوطنية

الامتحان يعقد أثناء اليوم الدراسي خلال الحصة الرابعة والخامسة