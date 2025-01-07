شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الداخلية تنفى حصول ضابط على أموال لعدم تحرير مخالفة مرورية والان مع تفاصيل الخبر

نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله بمقطع فيديو بإحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الاجتماعى بشأن قيام ضابط شرطة بالحصول على مبلغ مالى من أحد الأشخاص، وذلك نظير عدم تحرير مخالفة مرورية حياله.

وأكد المصدر أن مقطع الفيديو المشار إليه "قديم" سبق تداوله خلال عام 2015، وتم فحصه فى حينه وتبين أن مرتكب الواقعة أحد أفراد الشرطة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حياله وإنهاء خدمته آنذاك فى إطار ثوابت الوزارة.. وأن ذلك يأتى فى إطار ما دأبت عليه الجماعة الإرهابية بإعادة نشر فيديوهات "قديمة" والادعاء بكونها حديثة لمحاولة النيل من حالة الاستقرار التى تنعم بها البلاد، وهو ما يعيه الشعب المصرى.