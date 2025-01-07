شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل تستغنى Tik Tok عن 7 آلاف من موظفيها بأمريكا الجمعة المقبلة؟ والان مع تفاصيل الخبر

من المقرر أن تستمع المحكمة العليا الأمريكية يوم الجمعة المقبل إلى حجج شركتي Tik Tok وبايت دانس بشأن القانون الذي وقعه بايدن والذي قد يحظر التطبيق اعتبارًا من 19 يناير ما لم تتخلى بايت دانس عن ملكيتها. وبطبيعة الحال، تحتاج تيك توك إلى المحكمة العليا لإيقاف الحظر أثناء الإجراءات القانونية، على الرغم من أن المحكمة لم تتصرف بعد بشأن الطلب.



وفقًا لسيناريو أعدته رويترز لما سيحدث إذا تم حظر التطبيق، إذا تم تنفيذ القانون، فلن يتمكن المستخدمون الجدد من تنزيل TikTok من متاجر التطبيقات، ولن يتلقى المستخدمون الحاليون التحديثات أو الصيانة، مما يؤدي في النهاية إلى مشكلات في قابلية الاستخدام.

وبالنسبة لمستخدمي TikTok البالغ عددهم 170 مليونًا في الولايات المتحدة، فإن الحظر يفرض تحديات كبيرة، في حين أن التنزيلات الحالية ستظل وظيفية في البداية، فإن الافتقار إلى التحديثات قد يجعل التطبيق قديمًا بمرور الوقت لذا لا تتصرف بمفاجأة.

ولجأ بعض المستخدمين إلى الشبكات الخاصة الافتراضية (VPN) لمحاولة تجاوز القيود المحتملة، في حين يواجه منشئو المحتوى والشركات التي تعتمد على TikTok للنمو حالة من عدم اليقين ، وأعربت ناديا أوكاموتو، وهي منشئة لديها أكثر من 4 ملايين متابع، عن مخاوفها بشأن زيادة تكاليف التسويق إذا تم حظر التطبيق، ووصفت الموقف بأنه مرهق.

كما يلقي الحظر بظلال من الشك على مستقبل موظفي تيك توك البالغ عددهم 7000 موظف في الولايات المتحدة، مع انتشار المخاوف من تسريح الموظفين ، وعلى الرغم من ذلك، ورد أن تيك توك استمرت في التوظيف، مما أدى إلى ارتباك بين الموظفين المحتملين الذين يتنقلون في ظل حالة عدم اليقين.

كما يدرس المعلنون خياراتهم ، ومن المتوقع أن تصل عائدات الإعلانات على تيك توك إلى 12.3 مليار دولار في عام 2024، كما أن تفاعل المستخدمين الفريد يجعل منه منصة قيمة، على أقل تقدير.

وفي الوقت نفسه، ظهرت مناقشات حول المشترين المحتملين، بما في ذلك الملياردير فرانك ماكورت، الذي ورد أنه حصل على 20 مليار دولار في تعهدات شفهية لتقديم عرض لشراء تيك توك إذا أجبر على التخلي عنه ، ويتصور ماكورت مستقبلًا لتيك توك يركز على التكنولوجيا مفتوحة المصدر ونماذج الإيرادات المبتكرة، على الرغم من أن بايت دانس صرحت باستمرار أنها لا تستطيع بيع التطبيق.