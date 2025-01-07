شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سعر الدولار اليوم الثلاثاء 7-1-2025 بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 7-1-2028، استقرارا مقابل الجنيه المصرى، نظرا لعدم وجود تعاملات اليوم في البنوك المصرية بمناسبة عيد الميلاد المجيد، حيث سجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى اليوم 50.59 جنيه للشراء و50.72 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلى المصرى وبنك مصر سجل 50.6 جنيه للشراء و50.7 جنيه للبيع، وفي بنك القاهرة والبنك التجارى الدولى cib سجل جنيه للشراء و50.6 جنيه 50.7 للبيع.

وقرر البنك المركزى المصرى، تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر، اليوم الثلاثاء الموافق 7 يناير 2025، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، ومن المقرر أن يُستأنف العمل صباح يوم الأربعاء الموافق 8 يناير 2025.

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وجاء سعر الدولار فى البنوك فى بداية تعاملات اليوم كالآتى: سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.6 جنيه للشراء.

50.7 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.6 جنيه للشراء.

50.7 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.6 جنيه للشراء.

50.7 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.6 جنيه للشراء.

50.7 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.6 جنيه للشراء.

50.7 جنيه للبيع.