شكرا لقرائتكم خبر عن الأمطار الغزيرة والسيول تؤثر على مكة المكرمة..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت مكة المكرمة حالة جوية غير مستقرة، حيث أسفرت الأمطار الغزيرة عن تدفق السيول في العديد من الشوارع، مما تسبب فى صعوبة الحركة المرورية فى بعض المناطق الحيوية، وتسببت السيول فى إعاقة سير السيارات وغمرت بعض الشوارع، مما دفع فرق الدفاع المدني إلى التدخل بشكل سريع لضمان سلامة المواطنين والمقيمين.

وتم نشر العديد من الفيديوهات على منصات التواصل الاجتماعي التي توضح حجم المياه التي غمرت الطرقات والمناطق المحيطة بالمنازل، بينما أظهرت بعض المقاطع سيارات جرفتها السيول إلى أماكن بعيدة.

من جانبها، أكدت هيئة الأرصاد الجوية السعودية أن الوضع الراهن يأتي نتيجة لتقلبات جوية قوية، حيث تستمر التوقعات بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة، ما قد يؤدي إلى حدوث المزيد من السيول على مناطق متعددة.

كما أضافت الهيئة أنه من الممكن أن تكون بعض المناطق قد تشهد ظاهرة الضباب، مما يزيد من صعوبة الرؤية على الطرق السريعة.

أما بالنسبة للأنشطة اليومية، فقد أكدت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الأمطار التي هطلت على مكة المكرمة كانت محط اهتمام لدى المواطنين والمقيمين الذين اعتبروها خيرًا وبركة، ونشرت الوكالة صورًا للأمطار التي تساقطت على سطح الكعبة المشرفة، مما أضفى لمسة من الروحانية على المشهد في أقدس بقاع الأرض.

أما على صعيد الوضع الديني في مكة المكرمة، فقد عبر العديد من الزوار والمعتمرين عن تقديرهم للأمطار التي هطلت على المدينة، معتبرين إياها علامة من علامات البركة والخير، وقد أبدى البعض اهتمامًا خاصًا بتساقط الأمطار على الكعبة المشرفة، وهو مشهد روحي طالما ارتبط في ذاكرة المسلمين باللحظات المباركة.

وفي سياق متصل، تواصل الأجهزة المختصة من بلدية ومرور ودفاع مدني العمل بتنسيق عالي لإعادة الأمور إلى طبيعتها، مع تأكيداتها بأن الوضع تحت السيطرة وأن الجهود مستمرة لضمان سلامة الجميع.