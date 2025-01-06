شكرا لقرائتكم خبر عن شهيدان جراء قصف مسيرة إسرائيلية مزارعين فى منطقة مصبح شمالى رفح الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد شخصان جراء قصف مسيرة إسرائيلية مزارعين فى منطقة مصبح شمالى مدينة رفح جنوبى قطاع غزة، حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

تدخل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، يومها الـ458 على التوالى، حيث تواصل تل أبيب قتل الفلسطينيين في القطاع المحاصر منذ السابع من شهر أكتوبر 2023، وبلغت حصيلة الشهداء نحو 46 ألف شخص، بالإضافة إلى ما يزيد عن 109 آلاف مصاب، فى حصيلة غير نهائية إذ لا يزال الآلاف تحت الأنقاض، لا يستطيع الدفاع المدنى انتشالهم نظرا لاستمرار القصف وقلت المعدات.

ارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة أمس الأحد إلى 24 شهيدًا، بعد استشهاد ثلاثة مواطنين بينهم طفل في استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمنزل عائلة عماد بمخيم البريج وسط القطاع.

وأفادت مصادر طبية بوصول جثامين ثلاثة شهداء إلى مستشفى شهداء الأقصى، وهم: خالد كمال محمد عماد الدين (35 عامًا)، وأسامة خالد كمال عماد الدين (5 سنوات)، وشهيد ثالث لم يتم التعرف عليه هويته.

وجاء القصف على منزل المواطن "أبو علاء" عماد، في بلوك 3 بمخيم البريج، فيما أُطلقت مناشدات عاجلة لتوجه سيارات الإسعاف إلى الموقع المستهدف لنقل الضحايا والمصابين.

وفي قصف منفصل بوقت سابق أمس، أصيب 12 مواطنًا بجروح متفاوتة إثر استهداف مدفعية الاحتلال وطائراته المسيرة لمجموعة من المواطنين كانوا بانتظار شاحنات مساعدات في مخيم النصيرات. وأكد شهود عيان أن المصابين نقلوا إلى مستشفى العودة لتلقي العلاج.

وكان استشهد أربعة مواطنين وأصيب آخرون، أمس نتيجة قصف طائرات الاحتلال لمركز شرطة في مدينة أصداء الترفيهية شمال غرب خان يونس.

كما استهدف الاحتلال مجموعة من المواطنين في بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس، ما أدى لاستشهاد مواطنين وإصابة آخرين.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر حتى اليوم عن استشهاد 45,805 مواطنين، غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 109,064 آخرين. ولا تزال هذه الأرقام مرشحة للارتفاع بسبب وجود آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم بسبب شدة القصف واستمرار العدوان.