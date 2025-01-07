شكرا لقرائتكم خبر عن ملك البحرين يثمن دور البرلمان العربي في الدفاع عن قضايا الأمة دوليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة الدور المهم الذي يضطلع به البرلمان العربي في الدفاع عن قضايا الأمة العربية في المحافل البرلمانية الدولية وخدمة مسيرة العمل العربي المشترك وتعزيز الحوار والتواصل بين البرلمانات العربية.



جاء ذلك خلال استقبال الملك حمد بن عيسى آل خليفة رئيس الدورة الحالية للقمة العربية الاثنين محمد أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي بمناسبة زيارته للمملكة .. وفقا لبيان صادر عن البرلمان العربي.



ورحب العاهل البحريني ، خلال اللقاء ، برئيس البرلمان العربي وهنأه على الثقة التي أولاها إياه أعضاء البرلمان بانتخابه..متمنيًا له دوام التوفيق في مهامه.

وأعرب الملك حمد بن عيسى عن اعتزازه بما يجمع بلاده بشقيقاتها الدول العربية من أواصر تاريخية متينة وعلاقات وثيقة ومتميزة وما يشهده التعاون الأخوي والتنسيق الوطيد والعمل المشترك من تطور وازدهار في المجالات كافة وبما يحقق الأهداف والمصالح المشتركة وخدمة قضايا الأمة.



ومن جهته .. قدم رئيس البرلمان العربي "وسام القائد" إلى ملك البحرين ، وهو أعلى وأرفع الأوسمة التكريمية والتقديرية التي يمنحها البرلمان العربي لقادة الدول العربية وذلك تقديرًا وعرفانًا لجهوده الرائدة في خدمة القضايا العربية ومساعيه الخيرة في دعم العمل العربي المشترك.

كما قدم أخلص التهاني والتبريكات بفوز منتخب البحرين لكرة القدم ببطولة كأس الخليج العربي (26).. متمنيًا للمملكة وشعبها دوام التقدم والرفعة ومزيدًا من الإنجازات تحت قيادة الملك حمد بن عيسى.

وأعرب رئيس البرلمان العربي عن جزيل شكره وبالغ امتنانه للملك حمد بن عيسى لمواقف بلاده المشرفة والداعمة للعمل البرلماني العربي .. مؤكدا سعيه الدائم للنهوض بالدور الذي يضطلع به البرلمان العربي من أجل نصرة قضايا الأمة.