شكرا لقرائتكم خبر عن التبرعات أهم موارد المعهد القومى للتأمينات الاجتماعية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، الأهداف الخاصة بإنشاء المعهد القومي للتأمين الاجتماعي، حيث نصت المادة 152 من القانون، على أن ينشأ المعهد القومي للتأمين الاجتماعي، بهدف العمل على تنمية مهارات العاملين في مجال التأمين الاجتماعي بهدف مسايرة التطور العالمي، وترسيخ قواعد العمل المهني السلي.

كما حددت المادة 153، موارد المعهد حيث نصت على أن تتكون الموارد الخاصة بالمعهد القومي للتأمين الاجتماعي، من الاعتمادات التي يخصصها مجلس الإدارة أو مبالغ تدريب العاملين أو مقابل الخدمات التي يؤديها أو العائد على استثمار أموال المعهد أو التبرعات والهبات والإعانات.

ووفقا للمادة 153،"تبدأ السنة المالية للمعهد مع بداية السنة المالية للهيئة، وتنتهي بنهايتها ويكون للمعهد حساب خاص تودع فيه موارده، ويرحل هذا الحساب من سنة إلى أخرى".

وتتكون موارد المعهد القومى للتأمين الاجتماعي، مما يأتي:

- الاعتمادات التي يخصصها له مجلس الإدارة.

- المبالغ التي تؤديها الجهات مقابل تدريب العاملين بها.

- مقابل الخدمات التي يؤديها المعهد.

- العائد على استثمار أموال المعهد.

- التبرعات والهبات والإعانات التي ترد إلى المعهد من الجهات المختلفة ويقرر مجلس الإدارة قبولها."