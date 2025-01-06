شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات اليوم الاثنين 6- 1– 2025 .. الدولار بـ 50.66 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الدولار وأسعار بعض العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري اليوم الاثنين 6- 1– 2025.

وجاءت الأسعار في البنك الأهلي المصري كالآتي:



سعر الدولار اليوم 50.66 جنيه للشراء.

50.76 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم 51.97 جنيه للشراء.

52.32 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم 62.69 جنيه للشراء.

63.10 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم 163.47 جنيه للشراء.

164.51 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى اليوم 13.45 جنيه للشراء.

13.51 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم 13.77 جنيه للشراء.

13.82 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري اليوم 12.85 جنيه للشراء.

13.92 جنيه للبيع.