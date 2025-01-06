شكرا لقرائتكم خبر عن بداية جديدة: إنجازات رئاسية ملهمة فى بناء الإنسان المصري خلال 100 يوم والان مع تفاصيل الخبر

فى إطار جهود الدولة للنهوض بالمواطن المصري، حققت المبادرة الرئاسية "بداية جديدة" إنجازات بارزة خلال أول 100 يوم من انطلاقها، حيث تهدف المبادرة إلى تعزيز الاستثمار فى رأس المال البشرى من خلال برامج مبتكرة تركز على التعليم، الصحة، والتأهيل المهني.



وأسفرت المبادرة عن تدريب أكثر من آلاف من الشباب والشابات على التقنيات الحديثة وتطوير المهارات الشخصية المطلوبة لسوق العمل. كما تم تنفيذ حملات طبية واسعة النطاق شملت القرى والمناطق النائية، حيث استفاد مئات الآلاف من خدمات الكشف والعلاج المجاني.



وعلى المستوى الثقافي، أطلقت المبادرة ورش عمل ومحاضرات لتشجيع القراءة وتعزيز الوعى المجتمعى بقضايا التنمية، كما ساهمت فى تمكين المرأة من خلال مشروعات صغيرة ومتوسطة تدعم الاستقلال الاقتصادى، وتأتى المبادرة ضمن رؤية متكاملة تهدف إلى رفع جودة حياة المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.