شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق مع بداية 2025: كل شيء له بداية ونهاية ولا أحد أبدي .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قال الدكتور خالد الزعاق، خبير الطقس والمناخ، إننا بدأنا عام 2025، أي أننا نبتعد عن البداية ونقترب من النهاية، وهذه طبيعة الكون .

وأوضح الزعاق خلال فقرته المُذاعة عبر قناة «العربية» : “ودعنا 2024 بخيرها وشرها، ولكننا لم نودع سنة وانتهت، بل هي أيام من أعمارنا، لذلك فنحن نبتعد عن البداية ونقترب من النهاية، فكل شيء في الكون له بداية ونهاية” .

وأضاف: أن البشر ليسوا بأبديين أو أزليين، فالأزلي هو الذي لا بداية له والأبدي هو الذي لا نهاية له، والأمدي هو ما بين البداية والنهاية، والسرمدي هو الذي لا بداية ولا نهاية له.

وأشار الزعاق في نهاية حديثه إلى أن الله سبحانه وتعالى خلق الكون عن طريق البيضة الكونية، والذي بدأ بالانفجار التوسعي، وسينتهي عن طريق الانكماش التدريجي.