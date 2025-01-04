شكرا لقرائتكم خبر عن روحانية وجمالية.. زخارف المسجد الحرام تبرز طابع الحضارة الإسلامية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تجسد نقوش وزخارف المسجد الحرام، الطابع الفريد للحضارة الإسلامية، بدمج القيم الجمالية مع الروحانية.
ويمكن تمييز 3 أنواع من الزخارف تميز الهوية المعمارية للمسجد الحرام.
كما أن زخارف المسجد الحرام تُشكل لوحة جمالية تلفت الأنظار، كل ذلك في إطار الاعتزاز باللغة العربية الأصيلة.
ويمكن تمييز 3 أنواع من الزخارف تميز الهوية المعمارية للمسجد الحرام.
الزخرفة النباتيةمستوحاة من الطبيعة، تُعرف بفن التوريق“ أو الأربيسك“، وتتميز بالتشابك والتناظر.
الزخرفة الكتابيةتركز على الحروف العربية وتمزج بين العناصر النباتية والهندسية بإبداع واتزان.
الزخرفة الهندسيةتعتمد على الأشكال الهندسية كوحدات زخرفية برمزية فنية.
زخارف المسجد الحراموتظهر جماليات اللغة العربية وروائعها بمختلف خطوطها ومدارسها، للمتجول عبر أرجاء المسجد الحرام، ويشاهد أيضاً على الكعبة المشرفة التطريز الفريد بآيات من القرآن الكريم.
كما أن زخارف المسجد الحرام تُشكل لوحة جمالية تلفت الأنظار، كل ذلك في إطار الاعتزاز باللغة العربية الأصيلة.