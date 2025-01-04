شكرا لقرائتكم خبر عن روحانية وجمالية.. زخارف المسجد الحرام تبرز طابع الحضارة الإسلامية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تجسد نقوش وزخارف المسجد الحرام، الطابع الفريد للحضارة الإسلامية، بدمج القيم الجمالية مع الروحانية.

ويمكن تمييز 3 أنواع من الزخارف تميز الهوية المعمارية للمسجد الحرام. الزخرفة النباتية مستوحاة من الطبيعة، تُعرف بفن التوريق“ أو الأربيسك“، وتتميز بالتشابك والتناظر. الزخرفة الكتابية تركز على الحروف العربية وتمزج بين العناصر النباتية والهندسية بإبداع واتزان. الزخرفة الهندسية تعتمد على الأشكال الهندسية كوحدات زخرفية برمزية فنية. زخارف المسجد الحرام وتظهر جماليات اللغة العربية وروائعها بمختلف خطوطها ومدارسها، للمتجول عبر أرجاء المسجد الحرام، ويشاهد أيضاً على الكعبة المشرفة التطريز الفريد بآيات من القرآن الكريم.

كما أن زخارف المسجد الحرام تُشكل لوحة جمالية تلفت الأنظار، كل ذلك في إطار الاعتزاز باللغة العربية الأصيلة.