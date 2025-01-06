شكرا لقرائتكم خبر عن مبيعات محلية تقود هبوط مؤشرات البورصة بمنتصف التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

دفعت مبيعات المتعاملين المصريين، مؤشرات البورصة المصرية، للتراجع بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الإثنين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 1.5 مليار جنيه خلال ساعتين.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.4% ليصل إلى مستوى 30062 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.47% ليصل إلى مستوى 37244 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.37% ليصل إلى مستوى 13220 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.27% ليصل إلى مستوى 8374 نقطة، وهبط "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.36% ليصل إلى مستوى 11505 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.7% ليصل إلى مستوى 3155 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.59% ليصل إلى مستوى 10318 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار، وممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، والإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، ومطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، والمهندس للتأمين.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ اشترى مجلس إدارة شركتا النعيم القابضة للاستثمارات، وبي أي دي-البدر للاستثمار والتنمية عدد 25 ألف سهم، 5 آلاف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركات أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، والإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري، والعربية لإدارة وتطوير الأصول، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية عدد 1.5 مليون سهم، 87 سهمًا، 110 آلاف سهم، 24.4 مليون سهم، 616.1 ألف سهم، على التوالي.

كما اشترى مساهم رئيسي بشركتي مينا للاستثمار السياحي والعقاري، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية عدد 215 ألف سهم، 1.5 مليون سهم، على التوالي، فيما باع مجلس إدارة شركات تعليم لخدمات الإدارة، والمهندس للتأمين، وبالم هيلز للتعمير عدد 8922 سهمًا، 99.5 ألف سهم، 503.7 ألف سهم، على الترتيب، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري عدد 1000 سهم، 110 آلاف سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بشركتي مستشفى النزهة الدولي، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري عدد 4700 سهم، 3.25 مليون سهم، على التوالي.

كما أعلنت إدارة البورصة، عن تسوية (إصدار) عدد 15 ألف وثيقة، أمس الأحد، ليصبح عدد الوثائق القائمة عدد 3.38 مليون وثيقة بدلا من 3.365 مليون وثيقة.

أعلنت الشركة العربية لحليج الأقطان، شراء المساهم بيت الخبرة القابضة-كامار، عدد 127.3 ألف سهم بسعر 8.060 جنيه بقيمة إجمالية 1.025 مليون جنيه، لترتفع نسبة المساهم من 5.337% إلى 5.385%، ونفذت الصفقة من خلال شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية.

كما أعلنت شركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري، شراء المساهم إيه أس المحدودة، عدد 325 ألف سهم بسعر 4.07 جنيه بقيمة إجمالية 13.2 مليون جنيه، لترتفع نسبة المساهم من 4.82% إلى 6.16%، ونفذت الصفقة من خلال شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية.

في سياق متصل قررت إدارة البورصة المصرية، إعادة التعامل على أسهم شركة النصر للملابس والمنسوجات-كابو، بعد إعلان الشركة موافقة مجلس الإدارة على دعوة الجمعية العامة غير العادية لنظر في زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من 464.7 مليون جنيه إلى 564.7 مليون جنيه بزيادة قدرها 100 مليون جنيه موزعة على 100 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها جنيه للسهم بدون علاوة إصدار.

