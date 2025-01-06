شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الإثنين 6-1-2025 أمام الجنيه بالبنوك بمنتصف التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

ينشر ”الخليج 365” سعر الدولار الأمريكي في منتصف التعاملات اليوم الإثنين 6-1-2025، حيث سجل سعر الدولار بـ البنك الأهلي المصري سعر الدولار في البنك المركزي المصري 50.63 جنيه للشراء، و50.76 جنيه للبيع، وسعر الدولار في البنك الأهلي المصري 50.58 جنيه للشراء، و50.68 جنيه للبيع، وسعر الدولار في بنك مصر 50.58 جنيه للشراء، و50.68 جنيه للبيع.



ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدولار في البنوك كالتالى: سعر الدولار في البنك المركزي المصري

50.63 جنيه للشراء.

50.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

50.58 جنيه للشراء.

50.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

50.58 جنيه للشراء.

50.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

50.55 جنيه للشراء.

50.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي "CIB"

50.55 جنيه للشراء.

50.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

50.68 جنيه للشراء.

50.78 جنيه للبيع.