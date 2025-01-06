شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تاخد شقة بنظام التمويل العقارى من البنوك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك عدة وسائل للحصول علي وحدة سكنية سواء أكانت تابعة للدولة أو القطاع الخاص ومن بين تلك الوسائل الحصول علي قرض تمويل عقارى من البنوك للحصول علي شقة العمر.. وفي هذه السطور نوضح شروط واليات الحصول علي شقة بنظام التمويل العقاري.

أولا: شروط الحصول علي قرض وحدات سكنية

١- من يرغب فى الحصول على قرض تمويل عقارى يجب أن يكون موظفًا بأى من قطاعات الدولة العامة أو الخاصة أو من أصحاب المهن الحرة أو من يمارسون أى أنشطة تجارية أو خاصة.

2- يتحدد الحد الأقصى لقيمة القرض الممنوح على صافي دخل المقترض المثبت لدى البنك.

3- قيمة القرض قد تصل إلى 85% من إجمالى قيمة الوحدة.

4- يتم تشكيل لجنة تقييم من داخل البنك أو شركة التمويل العقارى لتحديد قيمة العقار أو الوحدة.

5- قيمة القسط الشهرى لا تتجاوز الـ40% من الدخل الشهرى للعميل.



ثانيا: الأوراق المطلوبة

١- أن يكون العقار حاصل على رخصة بناء.

٢- ان تكون الأرض المقامة عليها العقار مسجلة فى الشهر العقارى .

٣- صورة بطاقة الرقم القومى.

٤- صورة من عقد شراء الشقة أو العقار.

٥- صورة من شهادة الدخل الشهرى.



ثالثا: الجهات المانحة

هناك أكثر من جهة مانحة لقروض التمويل العقارى، ولا تقتصر فقط على البنوك ولكن تأتى البنوك في المرتبة الأولى وتحتل نصيب الأسد من قروض التمويل العقارى، ثم تشاركها في هذه العملية شركات التمويل العقاررى.