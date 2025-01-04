تكنولوجيا: Yarbo تكشف عن روبوت حدائق متعدد المهام بترقيات مذهلة #CES2025

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ستستعرض شركة Yarbo التحديثات الجديدة على روبوت الحديقة الخاص بها في معرض CES 2025 المقبل في لاس فيغاس، الذي تم إطلاقه عبر حملة Kickstarter قبل عامين. ومنذ النصف الثاني من عام 2024، أصبح الروبوت متاحًا عالميًا.

تتضمن التحديثات التي تم تقديمها تحسينات شاملة على وحدة Yarbo Core والوحدات المصاحبة لها، حيث أصبحت أكثر كفاءة وسهولة في الاستخدام. كما تم تحسين تصميم جزازة العشب والمنفاخ ووحدة المساعدة الذكية، مما يجعلها أكثر عملية وجاذبية.

من أبرز الميزات الجديدة هي وضع “Follow Me”، حيث يمكن للروبوت تتبع الشخص عبر تقنية التتبع البصري. هذا مفيد عند الحاجة لنقل حمولات ثقيلة تصل إلى 3500 رطل (حوالي 1600 كجم) إلى مواقع محددة. إضافةً إلى ذلك، تم تجهيز الروبوت بهوائيات قابلة للتبديل، قصيرة للصيف وطويلة للشتاء الثلجي.

ترافق هذه التحسينات أيضًا مركز بيانات Yarbo الجديد، الذي يعتمد على تقنية Halow لتوفير اتصال محسن، مع تعزيز الاستقرار وزيادة النطاق.

يمكن للزوار الذين سيحضرون معرض CES في لاس فيغاس مشاهدة الروبوت المحسن مباشرة. يتميز روبوت الحديقة هذا بقدرته على أداء العديد من المهام، مثل جز العشب وإزالة الثلج والأوراق، بالإضافة إلى نقل الأحمال مثل نفايات الحديقة.

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