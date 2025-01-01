مواقف صعبة وآخرى كوميدية: ملاحظات على البرومو التشويقي لمسلسل مناير وأربع كناين 

هكذا ستظهر نور الدليمي في مسلسل مناير وأربع كناين

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مشاركات درامية سابقة لنور الدليمي

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 1 يناير 2025 07:19 مساءً - "" منالمنتظر عرضها مع مطلع العام 2025 وتحديداً يوم 5 يناير، وحرصت بطلة العمل الفنان نور الدليمي على الترويج له بنشر البرومو التشويقي الأول له عبر صفحتها على " انستغرام"، والذي تخللته أحداث صعبة بظهور نور وهى تحاول البحث عن أبنائها، وفي مشهد آخر يظهر مجموعة من المشاركين في المسلسل ولا سيما من الشباب والفتيات وهم في حالة سيئة بداخل احدى المستشفيات في ظل محاولات الأطباء انقاذهم، وتخفيفاً من حدة هذه المشاهد كانت هناك مشاهد آخرى طغى عليها اللون والجانب الكوميدي .تدور قصة العمل التي تقع في 30 حلقة، في إطار اجتماعي حول"مناير" الفنانة، وهي أم متسلطة ولديها سيطرة كاملة على أبنائها، ويبدو ذلك جلياً في تدخلها باختيار زوجات أبنائها، كما سيظهر أحمد إيراج بشخصية "صهيب"ويشارك في بطولة العمل عدد من النجوم وهم: نور الدليمي، عبدالله عبد الرضا، سميرة الوهيبي، حسن عبدال، مرام البلوشي، روان العلي، إيمان الحسيني، بالإضافة إلى فيصل المزعل، زينب يوسف شعبان، غادة الكندري، وغيرهم، والعمل من إخراج محمد كاظم، وتأليف عبد المحسن الروضان.يمكنكم قراءة ... سوء الحظ يواجه المخرج إبراهيم فخر في مسلسلات ياسمين صبري للعام الثاني على التواليجدير بالذكر أن الفنانة نور الدليمي كان لها مشاركات عدة خلال عام 2023 وذلك من خلال مسلسل "منزل12 " وهو من الأعمال الدرامية التي استحوذت على اهتمام المشاهدين، نظراً للغموض الكبير الذي يحيط بأحداثه والتي بدأت سريعة حول حادث مؤلم وهو وفاة الطفل "صقر" أثناء الاحتفال بيوم ميلاده نظراً لتعرضه لحادث سيارة، وهنا تنقلب حياة أسرة "منيرة" الفنانة نور الدليمي وزوجها "محمد" الفنان سعد الفرج، رأساً على عقاب، ليصاب المنزل بلعنة كبيرة، أبرزها هروب الخادمات، اللواتي تستعين بهن الأسرة من المنزل بطريقة مريبة.كما كان لها تواجد أيضاً في مسلسل "مجاريح" الذي دارت أحداثه حول سيدات يعانين من حالات اجتماعية قاسية، ويحاولن تخطي مآسي الحياة.

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