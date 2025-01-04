قبيل انطلاقه.. شاهدي مكياج وتسريحات شعر نجمات الغولدن غلوب بدورته السابقة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 4 يناير 2025 11:50 صباحاً - تتجه الأنظار إلى حفل توزيع جوائز الغولدن غلوب Golden Globe Awards بدورته الـ82، الذي سيقام في الخامس من شهر يناير الحالي، وبحضور أبرز نجمات العالم اللواتي سيتألقن بصيحات جمالية لافتة وجذابة كالعام الماضي، الذي شهد حضوراً استثنائياً للنجمات على السجادة الحمراء، حيث اخترن إطلالات تنوعت بين المكياج الناعم والكلاسيكي إلى جانب تسريحات الشعر التي غلب عليها الطابع الناعم والبسيط.

وقبيل انطلاق حفل غولدن غلوب 2025، نستذكر أبرز أساليب مكياج وتسريحات شعر نجمات الغولدن غلوب بدورته السابقة.

تايلور سويفت بمكياج ناعم وتسريحة الشعر الريترو

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النجمة العالمية تايلور سويفت Taylor Swift حضرت حفل الغولدن غلوب 2024 بفستان أخضر ناعم التصميم، نسقت معه مكياج سموكي ناعماً وهادئ اللمسات، اختارت فيه ظلال العيون السموكي الخفيفة فوق جفن العين المتحرك بأسلوب مسحوب إلى خارج العين، مع طبقات الماسكرا الخفيفة على الرموش ومكياج البشرة الطبيعي المناسب على لون بشرتها البيضاء، وأنهت مكياجها بأحمر الشفاه باللون الأحمر الكلاسيكي، كذلك اعتمدت تسريحة الشعر الريترو مع الغرة القصيرة التي غمرت الجبين بالكامل.

جينيفر لورانس بمكياج رومانسي بسيط وتسريحة الشعر المالس

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النجمة جينيفر لورانس Jennifer Lawrence تألقت في حفل غولدن غلوب بدورته السابقة بإطلالة جمالية رومانسية، ارتكزت على مكياج نيود بسيط، مع ظلال العيون النيود الخفيفة فوق الجفن المتحرك للعين مع الماسكرا الخفيفة على الرموش، وبدت بشرتها موحدة وناعمة بالفاونديشن المناسب لها، مع البلاشر الترابي الخفيف على تفاحة الخدين، وأحمر الشفاه الوردي الغلوسي، وأكملت إطلالتها بتسريحة الشعر المالس المنسدل مع الفرق الجانبي للغرة.

إيل فانينغ بمكياج خفيف لامع وتسريحة الكعكة المنخفضة المصقولة

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النجمة إيل فانينغ Elle Fanning لفتت الأنظار بإطلالتها في حفل توزيع جوائز الغولدن غلوب 2024، حيث اختارت فستاناً أبيض بعقدة الفراشة على الصدر، واختارت معه مكياجاً ناعماً لامعاً بلمساته، حيث اعتمدت ظلال العيون الزهرية اللامعة فوق جفن العين المتحرك مع طبقات الماسكرا الخفيفة، وبدت بشرتها طبيعية وموحدة بلونها الأبيض، إلى جانب أحمر الشفاه الوردي الغلوسي، كما اختارت تسريحة الكعكة المنخفضة المصقولة بالفرق الجانبي للغرة.

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سيلينا غوميز بمكياج بنفسجي خافت وتسريحة الكعكة العالية

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النجمة سيلينا غوميز Selena Gomez تألقت في الدورة السابقة من حفل غولدن غلوب، حيث اعتمدت فستاناً أحمر، نسقت معه مكياجاً بنفسجياً خافتاً ارتكز على ظلال العيون البنفسجية الخافتة فوق الجفن المتحرك للعين، مع طبقات الماسكرا الكثيفة على الرموش والكحل الخفيف في قلب العين، واختارت مكياج البشرة المناسب لبشرتها السمراء، وأنهت مكياجها بأحمر الشفاه النيود، كما اختارت تسريحة الكعكة العالية المصقولة.

إيما ستون بمكياج ناعم وتسريحة الشعر الكاريه المالس

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النجمة إيما ستون Emma Stone ظهرت على سجادة حفل غولدن غلوب 2024، بفستان فضي مطرز، نسقت معه مكياجاً ناعماً من خلال طبقات الماسكرا البارزة ومكياج البشرة الطبيعي والغلوس الزهري، كما اعتمدت تسريحة الشعر المالس بقصة الكاريه الطويلة مع الفرق الوسطي للغرة.

جوليان مور بمكياج وردي خفيف وتسريحة ذيل الحصان المنخفض

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بدورها، تـألقت النجمة جوليان مور Julianne Moore في حفل غولدن غلوب بدورته السابقة، بفستان أحمر مكشوف الكتفين، واختارت معه مكياجاً وردياً خفيفاً؛ طبقت فيه القليل من ظلال العيون الوردية فوق جفن العين المتحرك مع طبقات الماسكرا الخفيفة، جنباً إلى جنب مع الغلوس بلون الشفاه الطبيعي، كما اعتمدت تسريحة ذيل الحصان المنخفضة بالفرق الوسطي للغرة.

جينيفر لوبيز بمكياج زهري بارز وتسريحة الريترو بالفرق الجانبي

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النجمة جينيفر لوبيز Jennifer Lopez لفتت الأنظار بفستانها الزهري في حفل غولدن غلوب 2024، حيث ارتكز على ظلال العيون الزهرية البارزة فوق الجفن المتحرك للعين مع الكحل الأسود، وطبقات الماسكرا الكثيفة على الرموش، وبدت بشرتها موحدة بالفاونديشن الناعم مع البلاشر الزهري على تفاحة الخدين، وأنهت مكياجها بأحمر الشفاه الزهري الغلوسي، كذلك اختارت تسريحة الشعر الريترو بالفرق الجانبي للغرة.

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ناتالي بورتمان بمكياج ترابي داكن وتسريحة ذيل الحصان المصقولة

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النجمة ناتالي بورتمان Natalie Portman تألقت بمكياج ترابي داكن في الدورة السابقة من حفل توزيع جوائز الغولدن غلوب، حيث ارتكز على ظلال العيون الترابية الدافئة التي غمرت الجفن المتحرك للعين مع طبقات الماسكرا الكثيفة على الرموش وأحمر الشفاه الزهري الغلوسي، كذلك تألقت بتسريحة ذيل الحصان المصقولة بالفرق الوسطي للغرة.

ريز ويذرسبون بمكياج زهري دافئ وتسريحة الشعر نصف المرفوع

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النجمة ريز ويذرسبون Reese Witherspoon اعتمدت في حفل غولدن غلوب 2024 إطلالة باللونين الزهري والأسود، نسقت معها مكياجاً زهرياً سموكي دافئاً، طبقت فيه ظلال العيون الزهرية، وأدمجتها مع الظلال السموكي فوق جفن العين العلوي مع طبقات الماسكرا الكثيفة على الرموش، وبدت بشرتها مخملية مع البلاشر الزهري على تفاحة الخدين، وأنهت مكياجها بالغلوس الزهري الخفيف، كما اعتمدت تسريحة الشعر نصف المرفوع بالكعكة الصغيرة مع خصلات الغرة المنسدلة على جانبي الوجه.