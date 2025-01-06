الامارات | قريباً.. الساعة الذكية ستُجري تخطيطاً للقلب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت تقارير إعلامية عن استعداد شركة «وان بلس» الصينية، لصناعة الهواتف والساعات الذكية، لطرح جيل جديد من ساعتها الذكية باسم «وان بلس ووتش 3»، مزودة بمجموعة جديدة من الخصائص والإمكانات التي تفوق تلك الموجودة في الجيل الحالي «وان بلس ووتش 2»، وذلك قبل نحو أسبوع من تنظيم الشركة مؤتمرها العالمي لعرض منتجات «وان بلس».

وكما هي الحال في ساعات «آبل ووتش الذكية»، تخطط شركة «وان بلس» لتقديم أحدث أدوات متابعة الحالة الصحية، مثل مخطط القلب الكهربائي لرصد الإصابة بالرجفان الأذيني في القلب.

وستأتي الساعة «وان بلس ووتش 3» مزودة بميزة «الفحص في 60 ثانية»، التي تتيح تقييماً صحياً سريعاً بناءً على درجة الأكسجين في الدم، ونمط النوم، وتصلب الشرايين، ورسم القلب الكهربائي، والصحة العقلية.

كما ستتيح الساعة مراقبة درجة حرارة المعصم، وهو ما سيكون مفيداً في متابعة الحالة الصحية للمرأة أثناء الدورة الشهرية.