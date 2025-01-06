آداب النوم عند الأطفال: ما يجب وما لا يجب فعله

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 6 يناير 2025 10:19 صباحاً - يمكن أن يكون روتين النوم الجيد هو الفارق بين عادات النوم الجيدة عند الطفل، ما يجب فعله، وما لا يجب فعله قبل النوم، فهو يحدد بذلك القواعد والآداب التي على الطرفين اتباعها، أنت وطفلك، أنت تضعين ما يناسبك، ولكن بالمعقول، وعلى طفلك أن يتعود على قواعدك المنطقية، الخبراء والاختصاصيون يساعدونك في وضع إطار لهذه الآداب، لتفيدك أثناء موعد نوم طفلك.

سواء كان لديك طفل رضيع أو طفل صغير أو طفل في روضة الأطفال أو طفل في مرحلة ما قبل المراهقة، فإن روتين وقت النوم الجيد يمكن أن يحدث الفارق بين عادات النوم الصحية، والعديد من الليالي المضطربة التي تؤدي إلى التعب في الصباح.

ما يجب فعله قبل النوم

لست وحدك إذا كان طفلك يعاني من صعوبة في الذهاب إلى السرير (والبقاء فيه). ومع ذلك، فإن الطرق المجربة والحقيقية لجعل طفلك ينام يمكن أن تساعد حقًا.

فيما يلي بعض النصائح العملية لإنشاء روتين صحي لوقت النوم وبعض الممارسات التي يجب تجنبها لمساعدة طفلك على الحصول على نوم جيد ليلاً.

حددي روتين وقت النوم

حددي روتين وقت النوم

يتضمن روتين وقت النوم كل ما تفعلينه مع طفلك أو رضيعك قبل أن تضعيه في السرير، مثل الاستحمام، وتغيير الحفاض الأخير، وارتداء البيجامة، وقراءة قصة ما قبل النوم.

تشير الأبحاث إلى أن قراءة كتاب قبل النوم مع طفلك يمكن أن يعزز أداءه في المدرسة، وأن اتباع روتين ثابت قبل النوم قد يقلل من نوبات الغضب والمشكلات السلوكية.

الهدف من روتين وقت النوم الجيد هو وجود مجموعة ثابتة من الأنشطة (مثل تنظيف الأسنان وارتداء البيجامة) التي تجعل الطفل مستعدًا للنوم – لينام طفلك بشكل مستقل. بهذه الطريقة، إذا استيقظ لاحقًا، فيجب أن يكون قادرًا على العودة إلى النوم دون الحاجة إلى مساعدة إضافية. وقد يعني وقت النوم الثابت، الذي قد يؤدي إلى نوم أعمق ويساعد الأطفال على النوم طوال الليل، حيث وجدت إحدى الدراسات أنه عندما ينام الأطفال طوال الليل، يجعل الأمهات في مزاج أفضل.

ضعي في اعتبارك أن الروتين يستغرق وقتاً

إذا كان طفلك يربط النوم بالاهتزاز، على سبيل المثال، عندما يستيقظ في منتصف الليل، فمن المحتمل أنه لن يتمكن من العودة إلى النوم إلا إذا هززته.

لا توجد طريقة واحدة صحيحة لوضع روتين وقت النوم. يحب بعض الأطفال الاستماع إلى قصة ما قبل النوم، وقد يرغب آخرون في التحدث عن يومهم، وقد يرغب البعض في الصلاة والذهاب إلى النوم. ولكن في حين أن روتين وقت النوم سيساعد طفلك على الذهاب إلى السرير في نفس الوقت باستمرار، ضعي في اعتبارك أن هذا قد يستغرق بعض الوقت حتى ينام، وقد يظل يستيقظ طوال الليل.

لا تغيري هذا الروتين

قد يتغير روتين وقت النوم بمرور الوقت، ولكن يجب أن يكون ثابتًا إلى حد ما من يوم لآخر، ويبدأ في نفس الوقت وبنفس الترتيب. على سبيل المثال، قد يبدأ روتين وقت النوم لطفل صغير في الساعة 6:30 مساءً ويتضمن الاستحمام وارتداء البيجامة وقراءة بعض القصص قبل النوم والذهاب إلى السرير وتحية النوم الأخيرة.

فالطفل الذي يعاني نقصًا في النوم يمكن أن يتأرجح بين أن يكون غاضبًا وفرط النشاط لديه، مع تأثيرات يمكن أن تحاكي اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، ويمكن أن يؤثر النعاس أيضًا في قدرة الطفل على الانتباه؛ مما يؤثر في أدائه بالمدرسة.

ادفعي طفلك لتنظيف أسنانه

ادفعي طفلك لتنظيف أسنانه

إن نظافة الأسنان السليمة هي عادة جيدة يجب تضمينها في روتين وقت النوم لطفلك كل ليلة، سواء كنت تقومين بتنظيف لثة طفلك أو تذكير طفلك الأكبر سناً بتنظيف أسنانه بالفرشاة وخيط تنظيف الأسنان.

وابدئي بمجرد أن تظهر الأسنان المؤقتة، حوالي 6 أشهر، يتم تضمين تنظيف الأسنان بالفرشاة ضمن روتين نظافة الفم اليومي. وعندما يكمل الطفل عامه الأول يجب البدء باستخدام كمية صغيرة جدًا من معجون الأسنان على الفرشاة (بحجم حبة الأرز)، وتزداد هذه الكمية عندما يصل الطفل لعامه الثالث لتكون بحجم حبة البازلاء، مع الحرص على عدم ابتلاع الطفل لكمية زائدة من المعجون وذلك بمسح الأسنان بقطعة شاش مبللة إذا لم يتمكن الطفل من بصق المعجون.

اجعلي آداب النوم مناسبة للعمر

اجعلي الأمر بسيطًا ومختصرًا إلى حد ما. من المحتمل أن يستمر روتين وقت النوم الجيد لمدة تتراوح بين 15 دقيقة إلى ساعة أو لفترة أطول قليلاً إذا كانت تتضمن الاستحمام، اعتمادًا على عمر طفلك ومدى ترسيخه في روتينه.

سيتغير روتين وقت النوم لطفلك بمرور الوقت. على سبيل المثال، في حين أنه من المتوقع أن يتضمن روتين وقت النوم للمولود الجديد أو الرضيع الأصغر سنًا الرضاعة أو شرب زجاجة من الحليب الصناعي، فقد يتضمن روتين الطفل الأكبر سنًا وجبة خفيفة.

لا تفترضي أن طفلك سيتخلص من عادات النوم السيئة مع مرور الوقت. لسوء الحظ، إذا لم يتم فعل أي شيء، فإن العديد من الأطفال الذين يعانون من مشاكل النوم في مرحلة الطفولة والرضاعة يستمرون في النوم بشكل سيئ حتى بعد بدء المدرسة. كلما قمت بإصلاح عادات النوم السيئة لطفلك في وقت مبكر، بما في ذلك البدء في روتين جيد لوقت النوم، كان ذلك أفضل.

قدمي خيارات محدودة

لا يستطيع طفلك تحديد موعد الذهاب إلى الفراش أو مدة الروتين، ولكن يمكنك أن تسمحي له ببعض التحكم في روتين وقت النوم. على سبيل المثال، اسمحي له بالاختيار بين زوجين من البيجامات واختيار الكتب التي يريد قراءتها.

بهذه الحالة تتجنبين الجدال مع طفلك، الذي يحفز أعصابه، وقد يمنعه من النوم، ويسبب لك الإزعاج، ومن جانب آخر فإن وضع الخيارات طريقة لصقل شخصية الطفل، والتعرف إليه.

اطلبي من طفلك استخدام الحمام

ذكّري الأطفال باستخدام الحمام. وهذا مهم بشكل خاص للأطفال الصغار الذين ما زالوا يعانون من مشكلة التبول اللاإرادي. بالإضافة إلى ذلك، يستخدم بعض الأطفال الحاجة إلى الذهاب إلى الحمام كأسلوب للمماطلة. يمكنك التغلب على هذا الأسلوب من خلال التأكيد من ذهابهم إلى الحمام قبل الخلود إلى الفراش.

استعيني بلعبة تعطي طفلك الأمان

استعيني بلعبة تعطي طفلك الأمان

يمكن أن يكون وجود شيء آمن، مثل حيوان محشو أو بطانية، جزءًا مهمًا من روتين وقت النوم الجيد، ولكن فقط للأطفال الذين يبلغون من العمر عامًا واحدًا أو أكثر. هذه الأنواع من العناصر ليست آمنة للأطفال المواليد للنوم بها، حيث يجب ألا يكون هناك أي شيء في سرير الطفل لتقليل مخاطر الاختناق ومتلازمة موت الرضيع المفاجئ.

استعدي لقليل من البكاء

من الأسهل كثيرًا أن تبدأي روتينًا جيدًا لوقت النوم عندما يكون طفلك صغيرًا، بدلاً من محاولة تغيير روتين النوم السيئ عندما يكون لديك طفل صغير أو طفل في سن ما قبل المدرسة لا يزال لا ينام جيدًا. ومع ذلك، فإن تبني روتين فعال لوقت النوم يعزز عادات النوم الإيجابية ليس بالأمر المتأخر أبدًا.

واعلمي أنه قد يبكي بعض الأطفال لبضع دقائق قبل أن يخلدوا إلى النوم أو عندما يستيقظون في منتصف الليل. قد يكون هذا مقبولًا إذا هدأوا بسرعة وكنت مرتاحة لتركهم يبكون لبضع دقائق - ولكن الأمر متروك لك لتحديد مقدار البكاء الذي ترغبين في تحمله عند وقت النوم قبل العودة إلى الغرفة لتقديم الراحة.

اجعلي الغرفة مظلمة

يمكن أن تكون الستائر المعتمة مفيدة في جعل غرفة نوم طفلك مظلمة بدرجة كافية لتشجيعه على النوم (خاصة في الصيف عندما يكون النهار لا يزال ساطعًا وقت النوم). كما قد تساعد طفلك على النوم لفترة أطول قليلاً في الصباح. لا ينام بعض الأطفال الصغار في الظلام، لذا فإن الضوء الخافت ليلاً غالبًا ما يكون مفيدًا لمساعدتهم على الشعور بمزيد من الأمان والراحة. فقط تأكدي من أنها ليست شديدة السطوع.

ما لا يجب فعله قبل النوم

مثلما توجد العديد من الطرق الصحيحة للحصول على روتين جيد لوقت النوم، توجد أيضًا أشياء يجب عليك تجنبها لأنها غالبًا ما تجعل وقت النوم أكثر تحديًا للآباء والأطفال على حد سواء.

لا تسمحي بممارسة أنشطة محفزة قبل النوم

لا تسمحي بممارسة أنشطة محفزة قبل النوم

تجنبي اللعب النشط أو استخدام الأجهزة الإلكترونية قبل النوم. وخاصة إذا كان طفلك يعاني من صعوبة في النوم، فمن الأفضل عادة التوقف عن ممارسة الأنشطة المحفزة على وجه الخصوص على الشاشات، مثل لعب ألعاب الفيديو أو مشاهدة التلفزيون، قبل 30 إلى 60 دقيقة من موعد النوم، يجب مراقبة وقت الشاشة الممتد طوال اليوم عن كثب لأنه قد يقطع النوم.

تخلصي من عادات النوم السيئة

إن تدليك ظهر طفلك حتى ينام، أو تشغيل الموسيقى، أو تشغيل التلفاز قد يعني أن طفلك سيحتاج إلى المساعدة في العودة إلى النوم إذا استيقظ لاحقًا. أولًا، مجرد تشغيل التلفاز أو تشغيل الموسيقى طوال الليل قد يؤدي إلى استيقاظه في منتصف الليل، حتى لو ساعده ذلك على النوم في البداية. إذا استيقظ طفلك، فسيظل يبكي مناديًا عليك ويحتاج إلى مساعدتك للعودة إلى النوم.

لا تطيلي الأمر

ضعي حدودًا وكوني ثابتة. إذا لم تكوني حذرة، فسيقوم طفلك بإطالة روتين وقت النوم من خلال النداءات المتكررة للحصول على المشروبات أو الوجبات الخفيفة أو استخدام الحمام. قد يتوسل طفلك للحصول على قصص أو أغاني إضافية. وقد يتذكر الأطفال الأكبر سنًا أيضًا فجأة الواجبات المدرسية التي يتعين عليهم القيام بها. حاولي معالجة هذه المخاوف قبل أن تبدأي روتينك حتى تتمكني من الالتزام بوقت النوم الأصلي.

لا تعطيهم الكافيين قبل النوم

تجنبي إعطاء الأطفال المشروبات التي تحتوي على الكافيين، مثل الصودا، وخاصة قبل النوم مباشرة، وتذكري أن الكافيين قد يكون مكونًا مخفيًا في أطعمة أخرى، مثل الآيس كريم بنكهة القهوة والشوكولاتة، بالإضافة إلى الصودا والشاي

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*ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص