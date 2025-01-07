شكرا لقرائتكم خبر عن هذه الخضراوات تقيك أعراض جفاف الجسم فى الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

أعراض الجفاف كثيرة ومتنوعة، وضارة أيضًا، فيكون الجسم فى حالة جفاف ويعانى من الرعشة واضطرابات المزاج والهزال والضعف العام، والحالة النفسية غير المستقرة، فضلاً عن اضطرابات أجهزة الجسم، كذلك اضطراب فى وظائف الجسم بشكل عام، وقد يعانى الشخص الإغماء أو الدوار وغيرها من الأعراض المرضية.

وفقًا لتقرير نشر فى موقع ULCA HEALTH فإن الكثير من الأطعمة وخاصة الخضروات يمكنها أن تواجه الجفاف فى الجسم، وتحد من أعراضه المرضية، فضلاً عن تعزيزها للصحة العامة، وكذلك تحسن من ترطيب الجسم الذى يمضن الشعور بحالة صحية أفضل، وبالقوة والنشاط والتركيز والانتباه، ومن بين هذه الخضروات الصحية، الأكثر احتواء على المياه مثل الخضروات الغنية بالألياف، وكذلك الخضروات الغنية بالفيتامينات والمعادن

الخضروات الصحية لترطيب الجسم

الخيار: الصحى والمفيد المعزز لطاقة الجسم

الخس: يحتوي على 95% ويعزز الترطيب

الطماطم: يحتوي على 95% ماء ومفيدة للصحة

الخس : يحتوي على 94% ماء ومرطب قوى

البطاطس: يحتوي على 83% ماء مما يرطب الجسم

الثوم: يحتوي على فيتامين سي والبوتاسيوم.

الفلفل الأخضر: يحتوي على فيتامين سي للمناعة والقوة كذا البوتاسيوم.

البطاطا الحلوة: يحتوي على فيتامين أ الهام للجسم وسلامته والبوتاسيوم.

القرنبيط: يحتوي على فيتامين سي والبوتاسيوم.