شكرا لقرائتكم خبر عن من تعزيز المناعة للوقاية من الزهايمر.. 5 أسباب تجعلك تتناول الكركم فى الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

يتمتع الكركم بالعديد من الفوائد الصحية المثبتة علميًا، وتناول هذه التوابل في الشتاء يمكن أن يعزز صحتك بشكل كبير، من تحسين صحة قلبك ومنع الزهايمر إلى زيادة المناعة، إليك السبب الذي يجعلك تتناول الكركم يوميًا، بحسب موقع "تايمز ناو".

ويتمتع الكركم بفوائد كبيرة لصحتك البدنية والعقلية بشكل عام، وفقًا للخبراء، فإن العديد من هذه الفوائد تأتي من مكونه النشط الرئيسي، الكركمين، الذي يتمتع بخصائص قوية مضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة.

في الشتاء، عندما تنخفض مستويات المناعة لديك، يكون الكركم من بين الأطعمة القليلة التي تساعدك على تعزيز دفاعاتك وبالتالي تحسين أعراض الاكتئاب والتهاب المفاصل.

تكثر الادعاءات حول الفوائد الصحية للكركمين، حيث كان يستخدم لعلاج اضطرابات الجلد واضطرابات الجهاز التنفسي العلوي وآلام المفاصل ومشاكل الجهاز الهضمي والمزيد.

وقد أكدت الأبحاث الحديثة بعض هذه الفوائد الصحية المفهومة منذ فترة طويلة وساعدت في توضيح الآليات وراءها.

فوائد الكركم

تتضمن بعض فوائد الكركم الصحية ما يلي:

تخفيف أعراض التهاب المفاصل

يساعد الكركمين الخام في علاج الأعراض المؤلمة لكل من هشاشة العظام والتهاب المفاصل الروماتويدي؛ بسبب خصائصه المضادة للالتهابات، وأكد الأطباء أن الالتهاب يتجلى في الاحمرار والتورم والدفء في المفاصل المصابة والآلام والتيبس.

وفقًا للدراسات، فإن الكركمين فعال للغاية في تقليل أعراض الالتهاب هذه.

يعزز صحة الكلى

وفقًا للدراسات، فإن الكركم مفيد أيضًا لكليتيك، لأنه يساعد في التئام إصابات الكلى الحادة وزيادة مضادات الأكسدة.

يعزز صحة الدماغ

يقول الأطباء إن الخلايا العصبية في الدماغ قادرة على تكوين اتصالات جديدة، وفي مناطق معينة من الدماغ، تتكاثر وتزداد في العدد.

أحد المحركات الرئيسية لهذه العملية هو عامل التغذية العصبية المشتق من الدماغ، والذي يلعب دورًا في الذاكرة والتعلم، ويمكن العثور عليه في مناطق الدماغ المسؤولة عن الأكل والشرب ووزن الجسم.

تقول العديد من الدراسات التي أجريت على الحيوانات أن الكركمين النشط يزيد من مستويات الدماغ من BDNF وهو فعال للغاية في تأخير أو حتى عكس العديد من أمراض الدماغ مثل الزهايمر والخرف.

يخفض خطر الإصابة بأمراض القلب

في الشتاء، يزداد خطر الإصابة بأمراض القلب، وبالتالي، من خلال تناول الكركم بانتظام، يمكنك حماية صحتك القلبية والأوعية الدموية، كما أنه يحسن بشكل خاص وظيفة بطانة الأوعية الدموية.

كما ينظم مستويات ضغط الدم والتخثر وعوامل أخرى مختلفة.

يعمل كمضاد فعال للاكتئاب

الكركم الخام فعال أيضًا في خفض وعلاج اضطرابات المزاج، وفقًا للخبراء، فإن التأثيرات الإيجابية لهذه التوابل على صحتك العقلية تشمل تعزيز الناقلات العصبية في الدماغ السيروتونين والدوبامين، وتقليل الالتهاب، وتشجيع مرونة الدماغ.

يرتبط الاكتئاب أيضًا بانخفاض مستويات BDNF وتقلص الحُصين - وهي منطقة من الدماغ تلعب دورًا رئيسيًا في التعلم والذاكرة. يعزز الكركمين أيضًا مستويات BDNF، مما قد يعكس بعض هذه التغييرات.

ما كمية الكركم الخام التي يجب أن تستهلكها يوميًا؟

يقترح الأطباء أنه على الرغم من أن الكركم الخام له فوائد هائلة، إلا أن تناوله يوميًا يجب أن يتم تنظيمه بمقدار 12 جرامًا فقط لعدم التعرض لآثار جانبية مثل الإسهال أو الإمساك أو القيء.

يجب على النساء الحوامل أو المرضعات، وأولئك الذين يعانون من مشاكل في المرارة أو الكلى، وأولئك الذين يعانون من اضطرابات النزيف أو مرض السكري أو نقص الحديد، تقليل تناول الكركم ومن الجيد دائمًا استشارة طبيبك قبل تناول الكركم.