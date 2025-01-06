في جوائز الغولدن غلوب بالنسخة 82.. النجمات بأجمل صيحات المكياج وتسريحات الشعر

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 6 يناير 2025 11:48 صباحاً - شهد حفل توزيع جوائز غولدن غلوب 2025 بنسخته الـ 82 -والذي يعدّ واحداً من أهم الأحداث السينمائية العالمية، حيث يتم تكريم أفضل الأعمال الفنية في مجالات السينما والتلفزيون- تألقاً لافتاً لأبرز نجمات هوليوود والعالم على السجادة الحمراء، حيث تنافسن بإطلالات جمالية عصرية، جمعت بين الأناقة والرقي. اختارت العديد من النجمات إبراز جمالهن بمكياج درامي يعكس جمال العينين، إضافة إلى الأيلاينر المجنح الذي أضفى سحراً خاصاً على النظرات. في المقابل، فضلت أخريات المكياج الناعم بألوان النيود والوردي المطفأ، مما منحهن إطلالات طبيعية ونقية تعكس أنوثتهن.

لم يقتصر الإبداع على المكياج فحسب، بل ظهرت النجمات بتسريحات شعر متنوعة، من المرفوعة الأنيقة إلى التسريحات المموجة التي تعكس أنوثة ورقياً، مما أضفت لمسات عصرية على الإطلالات. وقد نجحت النجمات في تحويل حفل جوائز غولدن غلوب الـ 82، إلى لوحة فنية نابضة بالحياة، مؤكدات بذلك أن الجمال هو مزيج من الجرأة والبساطة.

في الآتي، "الخليج 365" تستعرض لكِ النجمات بأجمل إطلالات المكياج وتسريحات الشعر في حفل جوائز غولدن غلوب الـ82، فأي إطلالة أعجبتك؟! شاركينا رأيك.

نيكول كيدمان بمكياج سموكي خفيف وتسريحة نصف مرفوعة

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خطفت النجمة العالمية نيكول كيدمان Nicole kidman الأنظار بإطلالتها الجمالية المبهرة في حفل افتتاح توزيع جوائز الغولدن غلوب 2025، حيث بدت كعادتها مثالاً للأناقة والرقي. تألقت كيدمان بفستان طويل فضي مكشوف عن الظهر، ونسقت معه مكياجاً أبرز جمالها الطبيعي، ارتكز على بشرة مشرقة ونضرة بلمسة من الإضاءة الناعمة. تميزت العيون بظلال سموكي بدرجات زهرية خافتة، مما أضفى عمقاً لنظرتها، مع تحديد دقيق بالأيلاينر وألوان ناعمة تحت الحاجب. أما أحمر الشفاه، فقد اختارت لوناً وردياً هادئاً يعكس الأنوثة والبساطة، مما أكمل إطلالتها بتناغم مثالي. واختارت لشعرها الأشقر الطويل تسريحة مالسة نصف مرفوعة، مع رفع الغرة الأمامية بأسلوب البف. عززت هذه التسريحة ملامحها الرقيقة، وجعلتها تبدو أكثر إشراقاً تحت أضواء السجادة الحمراء.

مارغريت كالي بمكياج غلوسي وتسريحة ذيل الحصان البف

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جاءت إطلالة مارغريت كالي Margaret Qualley في حفل افتتاح توزيع جوائز الغولدن غلوب بدورته الـ 82، لتجسد فكرة الجمال البسيط والمتقن في آنٍ واحد. اعتمدت كالي مكياجاً غلوسي، اعتمد على مكياج بشرة مشرق، وإبراز الخدود بلمسة من اللون الوردي الناعم الذي أضفى حيوية على وجهها، مع أحمر شفاه بدرجة وردية مشرقة تناسب ملامحها الرقيقة، إلى جانب تظليل الجفون العلوية بتدرجات الظلال الوردية الخافتة، وتكثيف الرموش بضربات خفيفة من الماسكرا. واختارت مارغريت تسريحة ذيل الحصان المرتفع مع تموجات ناعمة، وزينتها بأكسسوار شعر عصري على شكل طوق مرصع بألماس، مما زاد من جاذبية تسريحتها، وجعلها تتماشى مع أجواء الحفل الفخمة.

زيندايا بمكياج أيلاينر مجنح وتسريحة شعر ريترو

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النجمة زيندايا Zendaya خطفت الأنظار بإطلالتها على السجادة الحمراء، في حفل توزيع جوائز الغولدن غلوب 2025 بنسخته الـ 82، حيث أطلت كالأميرة بفستان ساتان باللون البرتقالي الداكن، بتصميم مكشوف عن الصدر، ونسقت معه مكياجاً مستوحى من الحقبة الستينية، اعتمد على رسم خط أيلاينر أسود على طول منبت الرموش العلوية، المسحوب إلى زاوية العين الخارجية بأسلوب مجنح، إلى جانب طبقات عدة من الماسكرا. أما أحمر الشفاه الذي اعتمدته فأتى خافتاً باللون المشمشي، فيما أتى مكياج البشرة ناعماً بلون موحد؛ منحها إشراقة طبيعية نابضة بالحيوية، وأنهت إطلالتها بتسريحة شعر ريترو مع الفرق الجانبي للغرة الجانبية، فبدت إطلالتها غاية في الجمال والرقي.

نعومي واتس بأحمر شفاه قوي وتسريحة كاريه مالسة

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من جهتها، جاءت إطلالة النجمة نعومي واتس Naomi Watts كلاسيكية بامتياز، تميزت بالرقي والأناقة، حيث تألقت بفستان أسود طويل من دون أكمام وتصميم ضيق، مما أبرز رشاقتها. واختارت مكياج عيون ناعماً بظلال العيون النيود القريبة إلى لون بشرتها، والتي تم تطبيقها فوق الجفن العلوي وعلى الجفن السفلي، إلى جانب تكثيف الرموش بضربات ناعمة من الماسكرا، وتم تطبيق أحمر الشفاه باللون الأحمر البارز. وأكملت إطلالتها الكلاسيكية بتسريحة شعر كاريه مالس مع الفرق الجانبي للغرة الطويلة المنسدلة على الجانب.

زوي سالدانا بمكياج مونوكروم وتسريحة الكعكة المنخفضة

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تألقت النجمة زوي سالدانا Zoe Saldana في حفل افتتاح توزيع جوائز الغولدن غلوب 2025، بإطلالة أنثوية متميزة، واختارت مكياجاً مونوكروم زهرياً، ارتكز على تظليل الجفون العلوية بظلال زهرية اللون، وضربات عدة من الماسكرا، وأنهت مكياجها بأحمر شفاه زهري نيود، وزيّنت شعرها بتسريحة الكعكة المنخفضة، مع الفرق الوسطي للغرة المسحوبة إلى الخلف.

إيل فانينغ بمكياج ناعم وتسريحة جانبية ملساء

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تألقت النجمة العالمية إيل فانينغ Elle Fanning على السجادة الحمراء، خلال حفل توزيع جوائز الغولدن غلوب 2025، بإطلالة ساحرة عكست ثقتها وجمالها الآسر، مما جعلها أيقونة للجمال في هذا الحفل المرموق، حيث تألقت بفستان طويل باللون النيود، من دون أكمام، ونسقت معه مكياجاً ناعماً، ارتكز على بشرة مشرقة ومتوهجة، مع أحمر خدود ناعم يعكس حيوية بشرتها. اختارت لون أحمر شفاه بدرجة وردية عميقة؛ أضافت لمسة من الجرأة والدفء إلى الإطلالة. أما العيون، فظللتها بظلال وردية ناعمة، وبرسم خط أيلاينر أسود على طول خط الجفون العلوية، إلى جانب تكثيف الرموش بضربات من الماسكرا، وزيّنت شعرها الأشقر البلاتيني بتسريحة شعر جانبية ملساء، حيث انسدل شعرها القصير بأسلوب ناعم ومصقول، مما أضفى لمسة كلاسيكية على إطلالتها. هذا الأسلوب البسيط والمتقن ساعد في تسليط الضوء على ملامحها الرقيقة وجمالها الطبيعي.

إيما ستون بمكياج خفيف وتسريحة شعر البيكسي القصير

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أثبتت النجمة الجذابة، إيما ستون Emma Stone، بإطلالتها على السجادة الحمراء في حفل توزيع جوائز الغولدن غلوب 2025، أن البساطة يمكن أن تكون عنواناً للأناقة والجمال، حيث اختارت أسلوباً جمالياً يعكس شخصيتها المتميزة بعيداً عن التكلف، فأطلّت بفستان أحمر كلاسيكي، أضاف لمسة من الجرأة والرقي على إطلالتها، ونسقت معه مكياجاً ناعماً، ارتكز على تعزيز إشراقة بشرتها الطبيعية، مع لمسات خفيفة من أحمر الخدود الوردي لإبراز وجنتيها. اختارت أحمر شفاه بلمسة وردية ناعمة تُكمل ملامحها الأنثوية، إلى جانب تكثيف رموشها بالماسكرا، واعتمدت تسريحة شعر البيكسي القصير، التي أظهرت ملامحها الرقيقة وجعلتها تبدو أكثر جرأة وحيوية. التصفيفة الملساء مع الغرة القصيرة جاءت لتضيف لمسة عصرية وجريئة إلى إطلالتها.

إيزا غونزاليس ريفيرا بمكياج سموكي نيود وتسريحة مموجة

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أما النجمة إيزا غونزاليس ريفيرا Eiza González Rivera، فتمايلت على السجادة الحمراء خلال حفل افتتاح توزيع جوائز الغولدن غلوب 2025 بفستان ذهبي براق، ونسقت معه مكياجاً أبرز جمال عينيها؛ من خلال مكياج عيون سموكي دافئ، يجمع بين الظلال الترابية واللمسات النيود. أضفى جانب الظلال البنية الناعمة عمقاً لنظرتها، مع استخدام كحل أسود لإبراز شكل العين ورموش كثيفة وطويلة لزيادة الجاذبية. اعتمدت إيزا على بشرة مشرقة بلمسة ناعمة من كريم الأساس المخملي، مع تطبيق هايلايتر على عظمة الخدين والجبهة؛ لإضفاء توهج طبيعي، إلى جانب أحمر الخدود الوردي الخفيف، وأحمر الشفاه النيود. وأنهت إطلالتها الجذابة بتسريحة شعر ويفي بتموجات عريضة مع فرق جانبي أبرز جمال وجهها وحدّد ملامحها بشكل راقٍ.