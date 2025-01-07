الامارات | «مهرجان التسوّق».. وصفة مثالية للسعادة تُصنع في دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ستة أيام تفصلنا عن اختتام فعاليات مهرجان دبي للتسوق، ما يعني أن هناك فرصة كبيرة مازالت أمام الراغبين في الاستمتاع بالعديد من التجارب المجانية التي يقدمها المهرجان في النسخة الأكبر في تاريخه، احتفالاً بمرور 30 عاماً على انطلاقه، حيث حرصت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، الجهة المنظمة للمهرجان، على تقديم تجارب مجانية عديدة وممتعة، إلى جانب عروض ترويجية حصرية، وتخفيضات هائلة للجميع، وذلك يومياً حتى 12 يناير 2025. ويجمع المهرجان بين أكبر مجموعة من العروض الترفيهية الحية، والفعاليات المشوقة، ومكافآت التجزئة، والسحوبات الكبرى والجوائز، والتجارب الاستثنائية، والأنشطة التي تحتضنها المعالم والوجهات الترفيهية في المدينة، في وصفة مثالية لصناعة السعادة لسكان دبي وزوارها.

ومن أبرز الأنشطة التي يمكن الاستمتاع بها ليالي المهرجان في دبي فيستيفال سيتي التي تواصل فعالياتها مع مجموعة من الأنشطة والفعاليات اليومية، بما في ذلك الحفل المنتظر للفنان إبراهيم السلطان في 11 يناير، كما يمكن للعائلات الاستمتاع بالعروض الفنية الحية، غداً وبعد غد، إضافة إلى مجموعة من الشخصيات المحبوبة، بمن في ذلك بلوي، وبارني، وميراكيولس الدعسوقة، ومستر بين، وستراوبيري شورت كيك، أو التلذذ بالمأكولات الشهية في باي باي سوشيال، وسيف دبي، وهيليباد باي فروزن تشيري، وموشي، إلى جانب مشاهدة عرض «تخيل» الجديد كلياً الذي يُقام مرتين يومياً.

وسيقدم «إكس فاكتور»، البرنامج الفني الأشهر عربياً، مجموعة من أبرز المواهب على مستوى المنطقة، كل يوم أحد، بالشراكة مع تلفزيون دبي، ومهرجان دبي للتسوق، ويمكن للجمهور حضور هذه المنافسات الغنائية حتى الوصول لنصف النهائي في 11 الجاري، والنهائي في اليوم التالي، من خلال الحجز عبر تطبيق بلو للمكافآت لتأمين أماكنهم في فيستيفال سيتي مول.

وتتألق فعالية «أضواء دبي» أكثر من أي وقت مضى خلال الدورة الـ30 من مهرجان دبي للتسوق مع العروض التفاعلية التي صممها فنانون عالميون، وتحتفي بالعناصر الخمسة: الماء، والهواء، والنار، والطاقة، والتواصل.

ويتزين مركز حتا وادي هب بالأنشطة في إطار فعالية «حتا × مهرجان دبي للتسوق» من الساعة الرابعة عصراً حتى 10 مساء خلال أيام الأسبوع، ومن 12 ظهراً حتى 12 منتصف الليل خلال عطلات نهاية الأسبوع، ويمكن للزوار الاستمتاع بالإطلالات الخلابة أثناء ممارسة نشاط الانزلاق بالحبال، والتجديف بقوارب الكاياك، إضافة إلى عروض الموسيقى الحية، والألعاب النارية، خلال عطلات نهاية الأسبوع.

ويتفاعل عشاق السيارات مع مجموعة من الأنشطة النابضة بالحياة في دبي مع النسخة الأولى من فعالية أوتو سيزون مهرجان دبي للتسوق التي تستمر حتى 12 الجاري، وتركز الفعالية على كل ما يتعلق بالسيارات، بدءاً من عروض أحدث الحرف اليدوية في صناعة السيارات، والمسابقات المشوقة، والتجارب الفريدة، وصولاً إلى المواكب الجوالة واللقاءات الممتعة، وسيتمكن الجمهور من استكشاف كل شيء، بما فيها السيارات الكلاسيكية والمركبات المتطورة.

الألعاب النارية

وتتلألأ سماء دبي بعروض الألعاب النارية من مجموعة الزرعوني، والتي تُقام كل ليلة في دبي فيستيفال سيتي مول في التاسعة مساءً، فيما تضاء سماء حتا بالألعاب النارية يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع في الثامنة مساءً.

وتستمر العروض المذهلة لطائرات «الدرون» برعاية «إمارات» في إضاءة سماء دبي مرتين يومياً، فيما تتشارك 1000 طائرة «درون» في تقديم هذه العروض بتشكيلات تحتفي بماضي دبي العريق، وحاضرها الزاهر، ومستقبلها الطموح، وتستمر نسخة جديدة من عرض طائرات «الدرون» حتى 12 الجاري تحت عنوان «الاحتفاء بدبي»، والذي يجمع بين التقاليد العريقة والحداثة على خلفية الإيقاعات القوية، والمؤثرات الصوتية المتطورة، مع تشكيلات طائرات «الدرون» ثنائية وثلاثية الأبعاد، وتضيء سماء دبي في 11 الجاري في تمام الثامنة مساءً مع عرض يجمع بين الألعاب النارية وطائرات «الدرون» والقفز بالمظلات.

موسيقى ومأكولات

وتضم فعالية «كانتين X» التي يمكن دخولها مجاناً في حديقة مشرف أربع مناطق فريدة من نوعها، ويمكن للضيوف التلذذ بمأكولات شهية مع الاستمتاع بعروض منسق الأغاني، والأنشطة التفاعلية، والعروض الفنية، وقوائم الطعام التي أعدها مجموعة من أشهر ملاك المطاعم والمقاهي.

ويعود سوق &e إم أو تي بي في دورته الـ12 ضمن مهرجان دبي للتسوق، ويتمحور طابع هذه الوجهة الخارجية حول الأجواء التقليدية - العصرية التي تجمع بين الحنين إلى خمسينات القرن الماضي وأحدث التوجهات المستقبلية، ويمكن الدخول إلى الفعالية مجاناً، حيث الأنشطة الترفيهية في الهواء الطلق، ويمكن للزوار أيضاً استكشاف أكثر من 50 متجراً جديداً لتجربة تسوق رائعة في الهواء الطلق، وما يزيد على 25 وجهةً جديدةً للمأكولات والمشروبات، بما في ذلك مطاعم تفتح أبوابها للمرة الأولى في دبي، وأحدث صيحات التجميل من علامات شهيرة، وفعاليات ترفيهية يومية، وغيرها الكثير.

في المرموم

تتحول منطقة المرموم إلى وجهة للإبداع والهدوء مع فعالية «ذا أنكومون × مهرجان دبي للتسوق»، التي تفتح أبوابها يومياً من الرابعة عصراً حتى 12 منتصف الليل، ويمكن للضيوف الاستمتاع بعروض الإضاءة كجزء من فعالية «أضواء دبي»، والمجسمات النارية، ومتاهة المرايا، إضافة إلى الأنشطة المناسبة للعائلات مثل منطقة الألعاب، وتستضيف الفعالية خلال عطلات نهاية الأسبوع تجربة مشاهدة أفلام السينما في الهواء الطلق، وعروض عازف العود، وتشكيلة من المأكولات الشهية التي يمكن للضيوف التلذذ بها بجوار البحيرة.

مكافآت وسحوبات

يقدم مهرجان دبي للتسوق في دورته الـ30 فرصة الفوز بجوائز مع مجموعة من المكافآت اليومية، والسحوبات الكبرى، والجوائز الضخمة، والعروض الترويجية، بدءاً من جوائز إينوك اليومية التي تصل قيمتها إلى 10 آلاف درهم، إلى سحوبات مهرجان دبي للتسوق الكبرى، وأكبر جائزة لهذا العام من «ماجد الفطيم»، وتشمل أبرز السحوبات مليونير مدهش وبلو في دبي فيستيفال سيتي مول، وجوائز ذهبية بقيمة 1.5 مليون درهم من خلال سحوبات مجموعة دبي للمجوهرات، وعرض «تسوق واربح» مع عجلة الحظ من مجموعة مراكز التسوق في دبي، و30 تذكرة ذهبية بقيمة 300 ألف درهم، وسيحظى زوار المهرجان بفرصة الحصول على مكافأة لمتابعة أخبار «دبي للتسوق» على الموقع الإلكتروني للمهرجان، وتتيح مسابقة الدورة الـ30 التي تستمر حتى 12 الجاري للذين تبلغ أعمارهم 21 عاماً أو أكثر، فرصة الفوز بجائزة بـ30 ألف درهم من خلال تسجيل بياناتهم، مثل الاسم، والبريد الإلكتروني، ورقم الهاتف المتحرك، على الموقع الإلكتروني للمهرجان.

كرنفال شرطة دبي

تستضيف شرطة دبي، بالشراكة مع دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، كرنفالاً من الساعة الخامسة مساءً حتى 10 مساءً في سيتي ووك يومَي 10 و12 يناير، يعرض ابتكارات رائدة، ويقدم عروضاً حية من فرقة شرطة دبي الموسيقية، وعروضاً تفاعلية مع الكلاب البوليسية، ويمكن للزوار أيضاً الاستمتاع بعروض الخيول، والاستعراضات العسكرية، والأنشطة التفاعلية التي يقدمها فريق «بوزيتيف سبيريت».

وبالإضافة إلى ذلك، سيسلط الكرنفال الضوء على حفل تخريج أكاديمية شرطة دبي القادم، ويحتفي بإنجازات قادة إنفاذ القانون المستقبليين في دبي.

«ترانسفورمرز 40»

بمناسبة مرور 40 عاماً على إطلاق سلسلة أفلام «ترانسفورمرز»، بإمكان الجمهور الاستمتاع بعرض فني متطور يضم صورة ضخمة ثلاثية الأبعاد لأوبتيموس برايم يحمل مصفوفة القيادة، وقد صمم العرض الفنان الشهير فينسنت فودمير، والوكالة الإبداعية «براند فويل». وتظهر الصورة ثلاثية الأبعاد في ثلاثة مواقع رئيسة لمهرجان دبي للتسوق، هي «سوق &e إم أو تي بي» من الثاني إلى السادس من يناير، و«ذا أنكومون × مهرجان دبي للتسوق» من السابع إلى التاسع من يناير، و«أوتو سيزون مهرجان دبي للتسوق» من 10 إلى 12 يناير في دبي هيلز مول.

خريطة المهرجان الرقمية

يمكن لسكان المدينة وزوارها استخدام خريطة مهرجان دبي للتسوق الرقمية الجديدة، وهي دليل تفاعلي عبر الإنترنت يتيح للمستخدمين استكشاف جميع التجارب المميزة والحصرية، والفعاليات المفضلة لدى الجميع خلال المهرجان، والإضافات الجديدة التي يقدمها المهرجان في مختلف أنحاء المدينة.

. طائرات «الدرون» تحتفي بدبي بعرض يجمع بين التقاليد العريقة والحداثة.

. 50 متجراً جديداً للتسوق، و25 وجهةً جديدةً للمأكولات والمشروبات في «سوق &e إم أو تي بي».

. مكافآت يومية وسحوبات كبرى وجوائز ضخمة وعروض ترويجية.