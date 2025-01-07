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"الجديد": الجيش الإسرائيلي اختطف 3 سوريين أثناء مرورهم في بلدة ميس الجبل

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أفادت معلومات قناة ‎الجديد، بأن الجيش الإسرائيلي قام باختطاف 3 سوريين أثناء مرورهم في بلدة ميس الجبل.

في وقت سابق، أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام"، بأن قوات الجيش الإسرائيلي نفذت عملية نسف كبيرة في بلدة ميس الجبل، وصلت ارتجاجاتها الى بلدات مجاورة عدة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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