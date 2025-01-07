أفادت معلومات قناة ‎الجديد، بأن الجيش الإسرائيلي قام باختطاف 3 سوريين أثناء مرورهم في بلدة ميس الجبل. في وقت سابق، أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام"، بأن قوات الجيش الإسرائيلي نفذت عملية نسف كبيرة في بلدة ميس الجبل، وصلت ارتجاجاتها الى بلدات مجاورة عدة.

كانت هذه تفاصيل خبر "الجديد": الجيش الإسرائيلي اختطف 3 سوريين أثناء مرورهم في بلدة ميس الجبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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