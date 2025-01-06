الامارات | «ميتا» تعتزم التوسّع في استخدام الذكاء الاصطناعي على «فيس بوك» و«إنستغرام»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في الوقت الذي تعيد أدوات الذكاء الاصطناعي تشكيل طريقة كتابة الأشياء والبحث عنها على الإنترنت، تعتزم شركة «ميتا»، المالكة لمنصات التواصل الاجتماعي «فيس بوك» و«إنستغرام» و«واتس أب»، استخدام هذه التكنولوجيا بطريقة مختلفة.

وبحسب تقرير لصحيفة «فاينانشال تايمز»، فإن الشركة، التي يترأسها مارك زوكربيرغ، تعتزم استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي على منصات مثل «فيس بوك» و«إنستغرام».

وأشار التقرير إلى أن «ميتا» لكي تحافظ على قاعدة مستخدمي منصاتها وجذب الأجيال الأصغر، تعتزم إطلاق مجموعة جديدة من منتجات الذكاء الاصطناعي، ومنها أداة لمساعدة المستخدمين في ابتكار شخصيات الذكاء الاصطناعي لكل من «فيس بوك» و«إنستغرام». من ناحيته، قال نائب رئيس «ميتا» لمنتجات الذكاء الاصطناعي التوليدي، كونور هايس، إنهم «يتوقعون أن توجد شخصيات الذكاء الاصطناعي على منصاتنا بالطريقة نفسها التي توجد بها حالياً حسابات المستخدمين».

وأضاف أن هذه الشخصيات الآلية ستكون مثل الملفات التعريفية للمستخدمين، فتضم سيراً ذاتية وصوراً شخصية وتكون قادرة حتى على إنشاء ومشاركة المحتوى المدعوم بالذكاء الاصطناعي. وستطوّر «ميتا» الشخصيات التي يتم إنشاؤها بوساطة الذكاء الاصطناعي باستخدام حزمة أدوات أيه.آي ستديو.