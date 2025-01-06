كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 6 يناير 2025 10:19 صباحاً - يجب على كل امرأة تستقبل الحمل في أيامه الأولى أن تتوقع حدوث بعض الأعراض المرضية لديها وبعضها يكون شديداً، كما أن هذه الأعراض لا يمكن تصنيفها كأعراض مرضية بشكل تام لأن بعضها يكون نتيجة للتغيرات الهرمونية التي تصاحب الحمل، ولذلك فقد تنتهي دون أن تكون بحاجة إلى العلاج.

تمر الحامل بحالات معينة من الأعراض المزعجة مثل ضيق التنفس والذي يحدث مع بداية الحمل ويزداد مع اقتراب الولادة، ولذلك فقد التقت "الخليج 365" وفي حديث خاص بها بالدكتورة ماجدة أبو رمضان؛ استشارية النساء والولادة؛ حيث أشارت إلى أسباب ضيق التنفس عند الحامل ونصائح لتقليل الحالة خاصة في الشهر الأخير من الحمل ونواحي الخطر التي يجب التدخل الطبي عند حدوثها في الآتي:

أسباب ضيق التنفس في الثلث الأول من الحمل

حامل في الشهور الأولى

توقعي أن تُصابي بضيق التنفس؛ حيث يمكن اعتبار أن ظاهرة حدوث ضيق التنفس في بداية الحمل من أحد أعراض الحمل الأولية أو المبكرة مثل الأعراض الأخرى المرافقة لحدوث الحمل والتي تعرفها كل النساء وتمر بمعظمها كالقيء و الشعور بالغثيان والدوار خاصة عند الاستيقاظ من النوم أو تغيير هيئة الجسم و الشعور المستمر بالقلق والتوتر النفسي.

لاحظي أنه في المرحلة الأولى من الحمل وابتداء من الأسبوع الثامن من الحمل حيث تزداد حدة الأعراض التي تشير إلى حدوث الحمل بحيث تحدث مع بعضها على عكس الأسابيع الأولى السابقة، ومن هذه الأعراض المؤكدة حدوث مغص وتقلصات في منطقة الحوض والرّحم، والشعور بحرقة المعدة، والإحساس المزعج بالانتفاخ، ونوبات الصّداع، وحدوث الإمساك، والإصابة بالاحتقان الأنفيّ، وبدء ظهور دوالي السّاقين، وكذلك فظاهرة أو عارض ضيق التنفّس يعد من ضمن الأعراض المجتمعة التي تظهر هذه الفترة، ويحدث بسبب حدوث نقص تدريجي في مستوى هرمون البروجيسترون في جسم المرأة؛ وهو الهرمون المسؤول عن تحفيز وعمل مراكز التنفّس في الدّماغ خلال الحمل، وحيث يعمل بدوره على زيادة كميّة الأكسجين الواردة إلى الأم بسبب توسع دورتها الدموية.

توقعي أن يكون ضمن أسباب ضيق التنفس حدوث تغيرات في سعة الرئتين؛ وحيث تحدث في جسمك في حالة الحمل تغيرات في ارتفاع الحجاب الحاجز وهو الشريط العضلي الذي يساعد على ملء الرئتين بالهواء ويبلغ مقدار هذا الارتفاع حوالي 4 سنتيمترات.

أسباب ضيق التنفس في الثلث الأخير من الحمل

حامل في الشهر الأخير

لاحظي أنه وخلال الأسابيع الأخيرة من الحمل سوف تشعرين بظاهرة ضيق التنفس، وتعد ظاهرة طبيعية وذلك بسبب حدوث الزيادة السريعة في حجم الجنين، وحيث يزداد الضغط على الحجاب الحاجز ويرتفع البطن إلى الأعلى بشكل طبيعي، وقد يحدث بعض اللهاث عند الكلام وبذل المجهود مثلاً.

توقعي أن يزداد الشعور لديك بضيق التنفس إذا كنت حاملاً بأكثر من جنين مثل الحمل بتوأمين أو أكثر، وفي حال كان السائل الأمينوسي المحيط بالأجنة أو بالجنين الواحد أكبر من المعتاد، أي أن هناك زيادة في كمية السائل الأمينوسي، مما يسبب ضغطاً على الحجاب الحاجز ويسبب ضيق التنفس، ومن الطبيعي أنه ومع اقتراب موعد الولادة وحيث إن الجنين يكون قد استقر في منطقة الحوض، وقد أصبح رأسه للأسفل وجسمه للأعلى، فهذه الحالة من الاستقرار تؤدي لأن يكون هناك ضيق في التنفس لدى الحامل، ولا يشكل أي خطورة عليها ما لم يكن هناك تسارع في ضربات القلب تشعر به الحامل، ويوحي لها أنه غير طبيعي أو معتاد إضافة لاحتمال حدوث زرقة في الوجه، ففي هذه الحالة يجب التوجه إلى الطبيب في أسرع وقت.

أعراض ضيق التنفس أثناء الحمل

لاحظي أن حالة ضيق التنفس أثناء الحمل تعرف بأنها حالة من انقطاع النفس الذي يصاحبه اللهاث وربما شعور بخرخشة في الصدر مثلاً أو ضيق فوق منطقة الصدر مع الشعور بالتعب الشديد وعدم القدرة على الأداء الطبيعي، وبالتالي تصاب الحامل بألم في الصدر عندما تتنفس مع حدوث شحوب في الوجه واصفراره وربما يظهر اللون الأزرق حول شفتيها وأطراف أصابعها.

توقعي أنه في حال الإصابة بضيق التنفس أن تصاب الحامل بتشوش الرؤية أي حدوث الزغللة في العينين وعدم وضوح الرؤية بشكل سليم إضافة للشعور بالدوار وفقدان التوازن والغثيان.

نصائح لتقليل أعراض ضيق التنفس أثناء الحمل

حامل نائمة

اختاري طريقة وقوف مناسبة وصحيحة وكذلك طريقة الجلوس لأن الطريقة التي تقفين وتجلسين بها خلال الحمل بشكل عام تحدد كفاءة وعمل جهازك التنفسي، وحيث تمنح الرئتين مساحة أكبر للتنفس بأكبر عمق ممكن.

اهتمي بدعم طريقة نومك وذلك من خلال اختيار شكل وطريقة النوم الصحيحة واختيار وسائد مساعدة؛ وحيث تساعد الطريقة الصحيحة في نوم الحامل مع وسادة مريحة على توصيل الدم المحمل بالأكسجين إلى جميع أجزاء الجسم الحيوية.

قومي بممارسة تمرين هام وهو رفع ذراعيك فوق رأسك؛ لكي تعطي فرصة لتخفيف القليل من الضغط عن القفص الصدري، وبالتالي زيادة كمية الهواء في عملية الشهيق الذي يدخل إلى الرئتين.

اهتمي بعدم بذل المجهود الشاق وحمل الأوزان الثقيلة خلال صعود السلم مثلاً، وكذلك يمكن ممارسة بعض تمارين اليوغا إضافة إلى تمارين التنفس، وذلك من خلال مدربة مختصة تساعدك على التنفس بصورة صحيحة ورفع معدل كفاءة عمل الرئتين.

توجهي إلى الطبيب بأسرع وقت في حال ظهور بعض الأعراض المترافقة لضيق التنفس، ومن هذه الأعراض حدوث القشعريرة وحدوث ارتفاع في الحرارة، وظهور زرقة في الأطراف وكذلك في حال حدوث الإغماء ونزول دم مع اللعاب في حال وجود السعال.

احرصي على المتابعة مع الطبيب في حال كان لديك أي أمراض صدرية وتنفسية قبل حدوث الحمل مثل مرض الربو الشعبي، ففي هذه الحالة يجب أن يكون لديك زيارات مستمرة للطبيب والحرص على عدم زيادة الوزن والبعد عن الأكلات التي تثير الحساسية الصدرية واتباع النظام الغذائي الصحي والمتوازن المفيد في كل الحالات بالنسبة للحامل التي ترغب بتجنب حدوث أي مضاعفات صحية لديها وأن تمر مرحلة الحمل بسلام.

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*ملاحظة من "الخليج 365": قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص.