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كوريا الجنوبية تجمع نص التسجيل الصوتي للطائرة المنكوبة

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ابوظبي - سيف اليزيد - قالت وزارة النقل الكورية الجنوبية في بيان إن المحققين يتوقعون أن يجمعوا اليوم السبت النص الكامل لمسجل صوت قمرة القيادة الذي تم انتشاله من حطام طائرة بوينج 737-800 التابعة لشركة جيجو إير والتي تحطمت يوم الأحد في كوريا الجنوبية.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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