كوريا الجنوبية تجمع نص التسجيل الصوتي للطائرة المنكوبة

ابوظبي - سيف اليزيد - قالت وزارة النقل الكورية الجنوبية في بيان إن المحققين يتوقعون أن يجمعوا اليوم السبت النص الكامل لمسجل صوت قمرة القيادة الذي تم انتشاله من حطام طائرة بوينج 737-800 التابعة لشركة جيجو إير والتي تحطمت يوم الأحد في كوريا الجنوبية.