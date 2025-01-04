ليلى علوي في يوم ميلادها تلهمك بأساليب مكياج تناسب الوجه الدائري الممتلئ

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 4 يناير 2025 11:50 صباحاً - تتميز النجمة ليلى علوي بجمال جذاب وملامح لافتة؛ جعلت منها أكثر نجمات الدراما المصرية جاذبية عبر السنوات، فهي إلى جانب كونها من أشهر نجمات الزمن الجميل، لا تزال تحافظ على ملامحها الطبيعية، لا سيّما أنها تملك وجهاً ممتلئاً وعينين خضراوين وابتسامة مشرقة لا تفارق وجهها.

تدرك ليلى علوي جيداً كيفية إبراز جمالها من خلال اختيار صيحات جمالية تناسب وجهها الدائري، حيث يتنوع مكياجها بين الناعم والبارز في ألوان ظلال العيون ومكياج البشرة والتألق بأجمل ألوان أحمر الشفاه التي تناسب ذوقها الجميل.

ولمناسبة يوم ميلادها، الذي يصادف 4 يناير من كل عام، نرصد لك أساليب مكياج تناسب الوجه الدائري الممتلئ من وحي ليلى علوي.

ليلى علوي بمكياج بنفسجي بلمسات مشرقة

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تألقت النجمة ليلى علوي في آخر إطلالاتها، وتحديداً في مهرجان البحر الأحمر السينمائي 2024، بفستان بنفسجي ناعم، نسقت معه مكياجاً بنفسجياً مشرقاً ارتكز على ظلال العيون البنفسجية التي غمرت كامل الجفن المتحرك بأسلوب مسحوب إلى خارج العين، مع طبقات الماسكرا الكثيفة والفاونديشن المناسب على لون بشرتها، إلى جانب البلاشر الزهري على تفاحة الخدين وأحمر الشفاه البنفسجي المحدد بالكونتور باللون نفسه، كذلك اختارت تسريحة الشعر المالس مع الغرة الجانبية الويفي.

ليلى علوي بمكياج سموكي بارز

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ومن أجمل الصيحات الجمالية التي اعتمدتها ليلى علوي، صيحة المكياج السموكي البارز الذي ناسب وجهها الممتلئ، حيث اختارت ظلال العيون السموكي القوية فوق الجفن المتحرك للعين بأسلوب مجنح مع الماسكرا الكثيفة والبارزة على الرموش، كذلك اعتمدت الفاونديشن المخملي على بشرتها مع البلاشر الوردي الناعم على تفاحة الخدين، وأنهت مكياجها بأحمر الشفاه الكرزي البارز، كما اختارت تسريحة الشعر نصف المرفوع المالس مع خصلات الغرة المنسدلة على جانبي الوجه.

ليلى علوي بمكياج ذهبي خفيف

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وفي واحدة من إطلالاتها الجمالية اللافتة، اعتمدت ليلى علوي مكياجاً ذهبياً ناعماً في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ45، حيث طبقت ظلال العيون الذهبية الناعمة ودمجتها مع القليل من الظلال الترابية الخافتة مع طبقات الماسكرا الخفيفة، وأبرزت جمال وجهها الممتلئ بالفاونديشن الموحد مع البلاشر الترابي على تفاحة الخدين وأحمر الشفاه باللون الأحمر، كما اختارت تسريحة الريترو بشعرها الأشقر مع الفرق الجانبي للغرة.

ليلى علوي بمكياج زهري بنغمات لامعة

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وفي ختام مهرجان القاهرة السينمائي 2024، تألقت ليلى علوي بإطلالة باللون الفوشيا، نسقت معها مكياجاً زهرياً بارزاً بلمسات لامعة؛ لاقت على وجهها الدائري الممتلئ، حيث ارتكز مكياجها على ظلال العيون الزهرية الفاقعة فوق جفن العين العلوي مع الماسكرا الناعمة على الرموش، وبدت بشرتها مخملية بالفاونديشن المناسب لها إلى جانب البلاشر الزهري، وأكملت إطلالتها بأحمر الشفاه الزهري، كذلك اعتمدت تسريحة الشعر المالس نصف المرفوع مع الغرة البف.

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ليلى علوي بمكياج كلاسيكي راقٍ

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وبإطلالة سوداء براقة، تألقت ليلى علوي في إحدى المناسبات مع مكياج كلاسيكي بلمسات راقية وجذابة ناسبت وجهها الممتلئ، حيث اختارت الأيلاينر العريض والمسحوب إلى خارج العين مع الكحل المحدد لشكل العين وطبقات الماسكرا الكثيفة، وأكملت مكياجها بأحمر الشفاه باللون الأحمر البارز، كذلك اختارت تسريحة ذيل الحصان العالية مع خصلات الغرة الويفي المنسدلة على جانبي الوجه.

ليلى علوي بمكياج كرزي جذاب

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ومن أجمل اختيارات ليلى علوي الجمالية؛ صيحة المكياج الكرزي التي تألقت بها في أحد المهرجانات، حيث ارتكز مكياجها على ظلال العيون الكرزية الناعمة فوق جفن العين العلوي مع الماسكرا الخفيفة على الرموش، والبلاشر الوردي البارز على تفاحة الخدين وأحمر الشفاه الكرزي الداكن، كما اعتمدت تسريحة الشعر الويفي المرفوعة بأسلوب ذيل الحصان، مع الغرة الوسطية المنسدلة على الوجه.

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ليلى علوي بمكياج زهري سموكي مات

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وبإطلالة جذابة باللون الأزرق، تألقت ليلى علوي بمكياج زهري سموكي مات، ارتكز على ظلال العيون الزهرية المات المدموجة مع الظلال السموكي فوق جفن العين العلوي، إلى جانب الكحل الأسود في قلب العين وطبقات الماسكرا الكثيفة على الرموش، كما اختارت الفاونديشن المخملي الموحد مع البلاشر الزهري على تفاحة الخدين مع أحمر الشفاه الزهري المات، واعتمدت تسريحة الشعر الويفي مع الفرق الجانبي للغرة.

ليلى علوي بمكياج بني بارز

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وفي إطلالة جمالية ساحرة، تألقت ليلى علوي بمكياج بني جريء وداكن، اختارت فيه ظلال العيون البنية التي غمرت كامل جفن العين المتحرك مع طبقات الماسكرا الكثيفة على الرموش وأحمر الشفاه البني المات، كما اعتمدت مع مكياجها تسريحة الشعر المالس بالفرق الجانبي للغرة.