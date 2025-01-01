الخليج اليوم .. العراقي نشأت أكرم ينتقد الدفاع السعودي بعد الخروج من "خليجي 26".. فيديو

الرياض - كتب موسى القحطاني -

وجه نجم منتخب العراق السابق نشأت أكرم، انتقادات لبعض لاعبي المنتخب السعودي، بعد الهزيمة أمام عمان يوم أمس الثلاثاء (1-2) في الدور نصف النهائي من بطولة كأس الخليج 2024.

وقال نشأت أكرم في تصريحات عبر قناة "الكأس" القطرية: "إمكانيات سلطان الغنام تختلف كثيرا عن جواو كانسيلو في الهلال، فالأخير إذا دخل منطقة الجزاء، يستطيع صناعة الفرص أو التسجيل على عكس نجم النصر".

وأضاف: "الغنام يقتصر عمله على إرسال العرضيات، ولا يمتلك القدرة على صناعة الفرص، وهو ما أثر على النصر والمنتخب السعودي، فقد شاهدنا الفرصة التي أهدرها أمام عمان، وذلك بسبب أنه مدافع".

وأوضح نجم العراق السابق: "هناك نوعية لاعبين لا يمتلكون قدرات عالية لصناعة اللعب مثل سلطان الغنام، فإذا أتيحت نفس الفرصة أمام عمان لنجوم آخرين أمثال أكرم عفيف أو سلمان الفرج أو محمد الشلهوب، لسجلوا أو صنعوا منها".

وهاجم نشأت أكرم ثنائي السعودية الدفاعي، قائلا: "استغرب من الأخطاء التي يرتكبها علي البليهي وحسان تمبتكي، رغم أنهما أفضل قلبي دفاع في الدوري السعودي، وأعتقد أنهما ارتكبا كارثة واضحة في الهدف الثاني، بسبب المسافة الواسعة بين الطرفين".

وأتم: "علي البليهي راقب لاعب عمان بطريقة غريبة، وكان من المفترض أن يبعده عن منطقة الجزاء، ولكنه منحه الفرصة للدخول في العمق، والخط الخلفي السعودي جعلني أشاهد كم كبير من الفوضى غير الطبيعية".

المصدر: وسائل إعلام