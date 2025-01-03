وزير الخارجية السوري: السعودية أكدت استعدادها للمشاركة بنهضة سوريا ودعم وحدتها وسلامة أراضيها

أعلن وزير الخارجية في الحكومة السورية الانتقالية أسعد الشيباني، في تصريح، "أننا نقلنا من خلال زيارتنا إلى السعودية رؤيتنا الوطنية المتمثلة بتأسيس حكومة تقوم على التشاركية والكفاءة تضم كافة المكونات السورية، والعمل على إطلاق خطة تنموية اقتصادية تفسح المجال للاستثمار وتعقد الشراكات الاستراتيجية وتنهض بالواقع المعيشي والخدمي"، شاكرًا السلطات السعودية على "حفاوة الاستقبال والترحيب لأول زيارة تاريخية لوفد سوريا الجديدة".

وقال "على الجانب السياسي، عبرنا عن أهمية سوريا في لعب دور إيجابي في المنطقة، ونسج سياسات مشتركة تدعم الأمن والاستقرار وتحقق الازدهار إلى جانب الدول العربية".

وكشفت أنه "بدورها عبرت السعودية عن دعمها للشعب السوري والإدارة السورية الجديدة، وأكدت استعدادها للمشاركة بنهضة سوريا ودعم وحدتها وسلامة أراضيها".