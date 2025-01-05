تعرفوا إلى حفل عايض بمدينة جدة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 5 يناير 2025 02:50 مساءً - يستعد الفنان عايض لإحياء حفل بمدينة جدة مع الفنانة أميمة طالب وذلك على مسرح عبادي الجوهر أرينا بتاريخ 8 يناير 2025. وقد أعلن عن حفله قبل أيام فقط ونشر حساب الشركة المنظمة للحفل بنش مارك بوستر الحفل وقتها وكتب: "جمهور جدة جاهزين لليلة استثنائية، تجمع بين الفنان عايض بإحساسه العالي والفنانة أميمة طالب بحضورها الفني الفريد، على مسرح عبادي الجوهر أرينا‬⁩، لا تفوتوا فرصة الإجازة في جدة، وعيشوا أجواء الطرب والفن الراقي".

كما نشر الحساب فيديو للفنان عايض من إحدى حفلاته التي نظمتها الشركة وكتب: "بنغني أجمل الأغاني مع الفنان عايض في جدة، موعدنا 8 يناير، في عبادي الجوهر أرينا ".

آخر نشاطات الفنان عايض

وكان الفنان عايض قد شارك في أقوى حدثين بالكويت؛ افتتاح كأس الخليج "خليجي 26" بمشاركة الفنان بشار الشطي، وفي اليوم نفسه شارك بالسعودية بأداء السلام الملكي السعودي في النزال التاريخي بين أوسيك وفيوري والذي انتهى لصالح الأوكراني أوسيك.

أيضاً نال عايض مؤخراً جائزة أفضل أغنية خليجية عن أغنيته المميزة "لمّاح" في حفل جوائز بيلبورد عربية للموسيقى بمركز الملك فهد الثقافي ضمن "أسبوع الرياض الثقافي".

كما أحيا مع نهاية عام 2024 عدداً من الحفلات في الكويت ضمن فعاليات حديقة الشهيد مع الفنان عبدالعزيز الضويحي وفي الإمارات.

وكان عايض قبل أيام قد نشر لمتابعيه عبر صفحته الرسمية على منصة إكس وطلب منهم التصويت له بـ JoyAwards وكتب " باقي 10 أيام على نهاية مرحلة التصويت، صوتك هو اللي يحدد من بيفوز بجوائز، جوي أوورد 2025 ".

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