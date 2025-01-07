الأمم المتحدة: أكثر من 30 مليون شخص في السودان بحاجة إلى المساعدة

أعلنت ​الأمم المتحدة​ أنّ أكثر من 30 مليون شخص، أكثر من نصفهم من الأطفال، يحتاجون إلى المساعدة في ​السودان​، وذلك بعد عشرين شهرًا من الحرب.

وأكّدت إيديم وسورنو من مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (أوتشا)، أمام مجلس الأمن الدولي في نيويورك، أنّ "السّودان يبقى غارقًا في أزمة إنسانيّة حجمها مروّع"، مندّدةً بالعقبات أمام وصول المساعدات الإنسانية.

وأشارت إلى أنّ "الجوع والمجاعة ينتشران بسبب القرارات الّتي تُتّخذ كلّ يوم لمواصلة هذه الحرب، دون الأخذ في الاعتبار الثّمن الّذي يدفعه المدنيّون"، مشدّدةً على أنّ "الحاجات غير المسبوقة في السّودان تتطلّب تعبئةً غير مسبوقة" من المجتمع الدّولي.

من جهتها، أعلنت نائبة المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) بيث بيكدول، أمام مجلس الأمن، "أنّنا بحاجة إلى نفوذكم السّياسي لإنهاء الأعمال العدائيّة ومساعدة السّودانيّين الّذين يحتاجون بشكل عاجل إلى الغذاء والماء والمأوى والدّواء والمساعدات الزّراعيّة اليوم وليس غدًا".

وركّزت على "أنّنا إذا فشلنا في التّحرّك الآن، بشكل جماعي وبالمستوى المطلوب، فإنّ حياة الملايين ستكون مهدّدةً أكثر"، لافتةً أيضًا إلى مخاطر الحرب في السودان على استقرار المنطقة.

وكانت قد وجّهت الأمم المتّحدة نداءً لجمع 4,2 مليار دولار، لتوفير المساعدات إلى 20,9 مليون شخص داخل السّودان، من إجمالي 30,4 مليون شخص قالت إنّهم في حاجة إلى المساعدة.