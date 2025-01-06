تفاصيل مشاركة سارة أبي كنعان في موسم دراما رمضان بمسلسل مصري 

مسلسل "الشرنقة"

"السجين" أحدث الأعمال الدرامية لـ سارة أبي كنعان

View this post on Instagram A post shared by Hamada Gamalaldeen | حماده جمال الدين (@hamadajamalaldeen)

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 6 يناير 2025 10:19 مساءً - تخوض الفنانة اللبنانيةالموسم الدرامي الرمضاني المقبل 2025 بمسلسل مصري يحمل اسم ""، والعمل يأتي من تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج محمود عبد التواب توبة.يقع مسلسل "الشرنقة" في 15 حلقة، حيث يدور في إطار اجتماعي تشويقي غامض، من خلال تسليط الضوء على قضايا غسيل الأموال التي أصبحت منتشرة في الكثير من المجتمعات، ويشارك في العمل عدد من النجوم، وهم أحمد داود، مريم الخشت، صبري فواز، علي الطيب، عمرو وهبة وياسر عزت.يمكنك قراءة: العروس سارة أبي كنعان تتألق في حفل زفافها.. إليك أجمل إطلالاتها الجماليةعرض مؤخراً للنجمة سارة أبي كنعان مسلسل "السجين" الذي ينتمي إلى فئة الأكشن والبوليسي، حول قصة جنرال يدخل السجن في مهمة شبه مستحيلة، لتبدأ رحلة الانتقام وسط تناول أحداث صادمة لحياة المساجين، ويضم المسلسل كوكبة من النجوم، وهم رشيد عساف، ديمة قندلفت، نضال نجم، مهيار خضور ، إلسا زغيب وغيرهم.كما كانت لها مشاركة مميزة في مسلسل "الثمن" والذي قدمت من خلاله شخصية "تيما"، وهي شخصية تمثل عنصر الطيبة والنقاء فهي محبة وداعمة لصديقتها جميعاً، ودارت أحداث المسلسل بصورة عامة بين خطوط درامية تمزج الرومانسية بالأحداث الاجتماعية، ويبدأ بسارة الأرملة التي تجد نفسها في ظروف صعبة بسبب مرض إبراهيم ابنها، وتحاول البحث عن مساعدة، لكن الجميع يرفض، حتى وجدت الحل في زين الصافي، رجل الأعمال الناجح والثري، ومديرها في العمل، ويوافق على طلبها لكن بمقابل طلب غريب وصادم، وضم العمل العديد من النجوم، على رأسهم رزان جمال، وباسل خياط، ونيكولا معوض، وآخرون.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».