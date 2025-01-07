الامارات | الطقس البارد قد يخلصك من دهون جسمك

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في فصل الشتاء، يتخذ الجسم أساليب خاصة للتكيف مع درجات الحرارة الباردة، ومع ارتداء الملابس الثقيلة والتمتع بالمشروبات الساخنة، هناك تغيير غير مرئي يحدث في تركيب الدهون بالجسم، فهل تعلم أن الطقس البارد يمكن أن يؤثر على كيفية تعامل جسمك مع الدهون؟

وذكر موقع "onlymyhealth" أن الطقس البارد يؤثر على توازن نوعين من الدهون في الجسم، وهما الدهون البنية والدهون البيضاء.

يخزن الجسم نوعين من الدهون، هما الدهون البيضاء والدهون البنية، ولكل منها دور محدد، الدهون البيضاء هي النوع الأكثر شيوعًا، وتخزن الطاقة الزائدة في الجسم على شكل دهون، خاصة في مناطق مثل الوركين والفخذين والمعدة، كما أنها ترتبط بزيادة خطر الإصابة بالاضطرابات الأيضية.

من ناحية أخرى، تحتوي الدهون البنية على عدد أكبر من الميتوكوندريا المنتجة للطاقة، وتقوم بحرق السعرات الحرارية لإنتاج الحرارة، مما يساعد على الحفاظ على درجة حرارة الجسم في الأجواء الباردة، لذلك، تعد الدهون البنية أكثر ديناميكية وفعالية في تنظيم درجة حرارة الجسم.

كيف يؤثر الشتاء على تكوين الدهون؟

يؤدي التعرض للبرودة إلى تنشيط الدهون البنية، التي تبدأ في حرق الطاقة المخزنة للمساعدة في الحفاظ على درجة حرارة الجسم، وعلاوة على ذلك، فإن التعرض المستمر للبرد قد يؤدي إلى تحويل بعض الدهون البيضاء إلى دهون بنية في عملية تعرف باسم "التسمير"، هذا التغيير يمكن أن يحسن عملية التمثيل الغذائي للجلوكوز ويساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم.

وأظهرت دراسة نشرت في مجلة "Diabetes"، أن التعرض للبرد يساعد على تنشيط الدهون البنية، مما يعزز حساسية الأنسولين ويحسن الهرمونات الأيضية الرئيسية مثل اللبتين والأديبونيكتين، ورغم أن هذه الفوائد تكون مؤقتة، إلا أن التعرض للبرد يمكن أن يساهم بشكل كبير في تحسين الصحة الأيضية.

لماذا يعد تنشيط الدهون البنية مهمًا؟

في فصل الشتاء، يكون من الصعب الحفاظ على النشاط البدني، مما يؤدي إلى اكتساب الوزن، ومع ذلك، تنشيط الدهون البنية يمكن أن يساعد في حرق المزيد من السعرات الحرارية، مما يزيد من استهلاك الطاقة ويحسن تنظيم مستويات السكر في الدم.

بالإضافة إلى ذلك، يساعد تنشيط الدهون البنية الجسم على البقاء دافئًا دون الاعتماد الكامل على الطبقات الخارجية من الملابس.

لتحقيق أقصى استفادة من هذه العملية الطبيعية، يجب اتباع بعض النصائح العملية، كالتالي:

التعرض للبرد بشكل معتدل

قضاء بعض الوقت في الخارج في درجات حرارة منخفضة أو التعرض للبرودة في الداخل يساعد في تنشيط الدهون البنية، مع التأكيد على عدم التعرض للبرد القارس.

ممارسة الرياضة بانتظام

التمارين الرياضية لا تقتصر على حرق السعرات الحرارية فقط، بل تساعد أيضًا على تحويل الدهون البيضاء إلى دهون بنية.

اتباع نظام غذائي متوازن

تناول الأطعمة الغنية بالبروتين والألياف والدهون الصحية يعزز التمثيل الغذائي ويدعم قدرة الجسم على التكيف مع البرد.