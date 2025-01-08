كيف يتصرف الأطفال المصابون باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 8 يناير 2025 10:18 صباحاً - اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه هو أحد اضطرابات النمو العصبية الذي ينتج عن نقص في كمية الموصلات الكيميائية "الدوبامين، النورأدرينالين" في قشرة الجزء الأمامي "الفص الجبهي" التي تسهل للخلايا تنفيذ عملها والتواصل بين أطراف الدماغ. وهناك مسميات أخرى للمرض، هي قصور الانتباه وفرط الحركة. لكن الكثير من الآباء والأمهات قد لا يميزون أعراض هذا المرض ربما بسبب إنكار وجوده. علامات يومية تدلك على أن طفلك يعاني من اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، كما تذكرها تجارب الأمهات، وفي الوقت نفسه، يخفف الأطباء والمتخصصون من عناء الأهالي، بمنع بعض الأسئلة عنهم من الآخرين.

تعرفي إلى علامات تدلك أن طفلك يعاني من اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه

تعرفي إلى علامات تدلك أن طفلك يعاني من اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه

عندما ترسلينه إلى الطابق العلوي ليرتدي ملابسه، وبعد 20 دقيقة، يجلس على الأرض مرتدياً بيجامته، ويتفحص جواربه.

ابني هو الطفل الوحيد الذي يقوم بحركات بهلوانية في الملعب في أثناء لعب كرة السلة، وأبدو سعيدة لأنه على الأقل يستمتع بها!

ينظر بإمعان إلى جواربه الملونة.

لا يستطيع ابني المصاب باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه التهجئة إلا إذا كان يقفز على السرير أو على الترامبولين، أو إذا كان معلقاً رأساً على عقب، أو يدور على كرسي المكتب.

في غضون خمس دقائق يطرح طفلي المصاب بفرط الحركة نحو مليون سؤال كلها عن مواضيع مختلفة تماماً. بالكاد يحصل على الإجابة قبل أن يصل إلى منتصف طرح السؤال التالي!

دائماً ما أقوم بالتحقق من المفقودات والموجودات الخاصة بطفلي، الذي ليس لديه أي فكرة أنه فقد أي شيء.

يصنع طفلي الصغير المصاب بفرط الحركة وجهاً سخيفاً؛ فدائماً الكوميديا حاضرة حوله.

يقضي ساعات في أداء واجباته المدرسية "مع التشجيع المستمر/التذمر" ثم يتركها في المنزل في اليوم المحدد لتسليمها، أو يذهب بها إلى المدرسة وينسى تسليمها.

يتمكن طفلي الصغير المصاب بفرط الحركة من وضع نفسه داخل الغسالة، وعادة ما نتفقدها إذا غاب عن أعيننا.

يجري محادثات ثنائية الاتجاه بمفرده لأنه ثرثار للغاية.

عندما نذهب للتسوق، يدور بل يطير في الوقت نفسه عبر ممرات المتجر. وتصبح كل نزهة مغامرة، ونضطر أنا ووالده لدفعه لشراء البقالة.

الجوارب المفقودة أو غير المتطابقة شائعة لدى الأطفال المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، وأخيراً أجد جورب ابني المتسخ على رف الكتب الخاص به.

أناديه أكثر من 5 مرات حتى يرد، لكنه يكون مستعداً للاستيقاظ والانطلاق كل صباح إلى المدرسة!

أشياء تحبها الأمهات في الطفل المصاب باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه!

أشياء تحبها الأمهات في الطفل المصاب باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه!



لا تخلطي بين نقاط القوة التي يعاني منها طفلك بسبب اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه والأعراض! فهي سمات وقدرات فريدة تجعله أكثر إبداعاً وعفوية واهتماماً ونشاطاً من أي شخص تعرفينه. فيما يلي بعض السمات المحببة لهذا الطفل:

يفكر خارج المألوف؛ بسبب روح الدعابة، والدافع، والشغف، وبسبب التركيز المفرط لساعات متواصلة الذي يتميز به مرضى اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة وهذه قد تكون ميزة كبيرة يحقق من خلالها نجاحاً كبيراً في حياته المهنية.

يمكنه التغلب على النكسات والتكيف مع إستراتيجيات جديدة واستكشاف حلول للمشكلات المعقدة؛ فهو يرى الضوء في نهاية النفق المظلم، ويرفع نفسه من الرصيف عندما يسقط، ويبتسم رغم دموعه.

يتمتع الطفل بالذكاء والإبداع والمرح، وغالباً ما يستخدم الفكاهة الساخرة لتذكير من حوله بأن الكمال ليس أمراً مثيراً للاهتمام على الإطلاق. لقد واجه تحديات؛ فهو يسعد من يحيطون به.

متعاطف، يمارس اللطف والكرم سواء من خلال مشاركة ملف تعريف الارتباط أو دعوة صديق للبكاء على كتفهم، ويرغب في إرضاء الأشخاص الذين يهتم لأمرهم؛ فهو حريص للغاية على حماية أخته الصغرى.

يتكيف مع كل ما في ذهنه من صعوبات الحياة ويجد ما يناسبه.

هو مستعد للمخاطرة، ويبذل كل جهوده في سبيل اختراع شيء ما حتى عندما بدا الأمر مستحيلاً. حتى لو استغرق الأمر منه أكثر من ثلاثة آلاف محاولة قبل أن يتمكن من صنع مصباح كهربائي صالح للاستخدام مثلاً.

هو مندفع، لكن هذه الصفة قد تؤدي أحياناً إلى أشياء رائعة.

يستخدم الفكاهة للتعامل مع المواقف الصعبة، وتقليل التوتر، وتعزيز الروابط، وتغيير الآراء وأكثر من ذلك.

إن العفوية والإبداع غير التقليدي والطاقة العالية، هي كلها سمات يتسم بها الأشخاص المصابون باضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط، وهذا ما يجعلهم رومانسيين يغدقون على شركائهم مشاعر المودة ــويؤمنون إلى الأبد بقوة الحب، حتى عندما تواجه علاقاتهم عقبات في الطريق.

عقولهم المتسارعة تقودهم دائماً نحو مواضيع جديدة للمناقشة وأسئلة ذات أهمية كبيرة؛ والهدوء المحرج في المحادثة غير موجود تقريباً.

الطاقة العالية والمعدية للطفل؛ فهم يبعثون الحماس في من حولهم، والتفكير خارج الصندوق.

كيف أعرف أن طفلي يعاني من فرط الحركة؟

ما يجب ألا تقوليه لأم الطفل المصاب باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه

ما يجب ألا تقوليه لأم الطفل المصاب باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه



على الرغم من الأدلة الطبية القاطعة التي تثبت العكس، لا يزال الكثيرون يعتبرون اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه مجرد سوء تربية أو قضاء وقت طويل أمام الشاشات أو عذر من الوالدين لعدم الانضباط، ولكن هذا ليس صحيحاً. إذا كنت تعرفين أماً تربي طفلاً مصاباً باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه؛ فإليك حقائق ومفاهيم خاطئة يجب عليك عدم تكرارها أمامها:

لا تحكمي على الأمهات بقول: "لماذا لا يستطيعون التحكم في أطفالهم؟" و"لن أسمح لطفلي أبداً بفعل ذلك". اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه هو حالة عصبية طبية يمكن أن تسبب مشكلات سلوكية حقيقية للغاية يعاني منها الآباء والأطفال كل يوم. إن مقارنة سلوك الأطفال المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه بسلوك أقرانهم من ذوي النمط العصبي الطبيعي أمر غير منتج.

لا تقولي للأم: "سوف تتغلبين على هذه الأعراض"؛ حيث لا يوجد ما يضمن تحسن الأعراض مع تقدم الطفل في العمر. في الواقع، يستمر ما يصل إلى ثلثي الأطفال الذين تم تشخيصهم باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه في النضال مع هذه الحالة حتى مرحلة البلوغ.

لا تقترحي على الأم اتباع أحد أشكال التأديب التقليدية؛ فهي لا تنجح عندما ينبع السلوك من حالة عصبية خارجة على سيطرة الطفل، لذا فقد يُضطر الآباء "والمعلمون" إلى تجربة أساليب جديدة مثل العلاج السلوكي للطفل والتربية الإيجابية.

لا تقترحي على الأم منع طفلها من مشاهدة التلفزيون، حيث لا يوجد دليل يدعم وجود صلة بين التلفاز "أو ألعاب الفيديو أو الهواتف الذكية" واضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة. في الواقع، يتم تشخيص العديد من الأطفال الذين لا يشاهدون التلفاز على الإطلاق باضطراب نقص الانتباه. وتشير المزيد من الأبحاث إلى وجود صلة وراثية.

لا تقولي للأم: "لم يكن أحد يعاني من اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه عندما كنت طفلة"؛ فقد يكون المصطلح جديداً، لكن الظاهرة ليست جديدة، فالكثير منا الذين تم تشخيص إصابتهم باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه الآن كانوا سيُطلق عليهم في السابق اسم الكسل، أو الغباء، أو عدم القدرة على التعلم، أو حتى تشخيصهم بـ"عيب في التحكم الأخلاقي".

لا تقترحي على الأم منع طفلها من تناول السكر تماماً؛ حيث لا يسبب السكر اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، على الرغم من أنه قد يؤدي إلى تفاقم الأعراض؛ فلم تلاحظ الأمهات أي فرق على الإطلاق في أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه لدى أطفالهم، حتى عندما يتوقفون تماماً عن تناول السكر.

لا تحاولي وصف دواء لحالة الطفل؛ لأن قرار تناول الأدوية يقع بين الأسرة والطبيب، ولا يتخذه أي شخص بسهولة. وعادة ما يلجأ الآباء إلى تناول الأدوية فقط بعد أن يثبت عدم فعالية التغييرات في عادات الأكل عند الأطفال والمكملات الغذائية والتعديلات السلوكية الأخرى.

لا تقترحي على الأم دفع طفلها لـ"المزيد من التمارين الرياضية"، فكل ما يحتاجه هو استغلال طاقته، عبر إيجاد النشاط المناسب الذي من شأنه أن يحل جميع مشكلات الطفل.



*ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص.