نزيف الأنف للحامل: أسبابه وأعراضه وأنسب طرق التعامل معه

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 8 يناير 2025 10:18 صباحاً - عادة ما تعاني الحامل أثناء فترة حملها بالكثير من الأعراض التي تسبب لها القلق والإزعاج، فإلى جانب الغثيان والشعور بآلام الثدي والظهر وبعض أجزاء الجسم، فهناك أيضًا نزيف الأنف للحامل الذي يظهر خلال الثلث الأول من الحمل؛ حيث تزداد كمية الدم التي تتدفق في الجسم، وهذا يؤدي إلى زيادة المجهود الذي يبذله القلب، ما يعني أن بطانة الممر الأنفي تستقبل أيضًا المزيد من الدم أكبر من الكمية المعتادة، ما يؤدي إلى نزيف الأنف.

وفي هذه الحالة قد تساعد العلاجات المنزلية على التخفيف من مشاكل الأنف في أثناء الحمل، بجانب استشارة الطبيب وتناول الأدوية لعلاج مشاكل الأنف أثناء الحمل. اللقاء والدكتورة عواطف الشاذلي أستاذة النساء والتوليد لشرح تفاصيل المرض وطرق العلاج.

أسباب نزيف أنف الحامل

حامل تعاني من نزيف بالأنف

زيادة تدفق الدم

يزداد حجم الدم لدى الحامل بنسبة 50٪ خاصة خلال الأشهر الثلاثة الأولى، مما يعني مضاعفة تدفق الدم في الجسم، والتسبب في تمدد الأوعية الدموية، نظراً لأن فتحات الأنف تحتوي على أوعية دموية صغيرة، فإن الزائد يمكن أن يتسبب في بعض الأحيان في تمزق هذه الأوعية الدموية الأنفية ونزيفها.

البرد أو العدوى

الإصابة بنزلات البرد و التهاب الجيوب الأنفية والالتهابات، يمكن أن تجعل أغشية الأنف المخاطية جافة ومتهيجة، وتتسبب في تعطل الأوعية الدموية الأنفية ونزيفها، ويترافق ذلك عادة مع السعال والعطس وآلام الجسم الخفيفة والتهاب الحلق أو الحمى.

التهاب الجيوب الأنفية

التغيرات في المستويات الهرمونية -الإستروجين والبروجسترون وهرمون النمو المشيمي، يمكن أن يسبب التهاب الجيوب الأنفية، وتشمل الأعراض: الحمى، والصداع، والمخاط الأصفر أو الأخضر، وآلام الوجه، وانخفاض حاسة الشم، أو ألم في الفك العلوي.

الحساسية

قد يكون لدى الحامل انسداد في الأنف، مع وجود مخاط مائي وعطس وحكة في العين أو الحلق أو الأنف أو الأذنين، لا يمكن التنبؤ بالحساسية في أثناء الحمل، فقد تصبح الحامل حساسة لمسببات أخرى التي لم تزعجها الحساسية.

أعراض نزيف الأنف في أثناء الحمل

حامل تشعرباحتقان الأنف

السعال وحكة وتورم في العين.

انسداد أو حكة أو سيلان الأنف.

السعال والعطس المستمر.

حكة في الحلق والأنف.

تورم أو دموع في العين.

شعور بانسداد في تجاويف الجيوب الأنفية وما يصاحبه من صداع.

إذا استمرت هذه الأعراض لمدة أسبوعين، فعليك مراجعة طبيبك للحصول على العلاج في الوقت المناسب، وقد تستمر هذه الأعراض لبضعة أشهر، ومعرفة سبب المشكلة يمكن أن يساعد على معالجتها.

العلاجات المنزلية لتخفيف نزيف الأنف في أثناء الحمل

حامل تستعين بمحلول الملح للشفاء

استنشاق البخار

يمكن أخذ بعض الماء الساخن في وعاء، ضعي منشفة على رأسك واستنشقي البخار من الماء الساخن. هذا يساعد على تخفيف احتقان الأنف، ويتيح لك التنفس. بشكل أفضل.

استخدام المرطب

قد يؤدي استخدام المرذاذ أو المرطب في غرفتك أثناء النوم إلى زيادة الرطوبة في الغرفة، ويساعد على تخليصك من الانسداد، يجب تنظيف أجهزة الترطيب بانتظام وتغيير الماء؛ حتى لا يكون هناك نمو للبكتيرياالانسداد.

قطرات أو بخاخات المحلول الملحي

قومي بتقطير المحلول الملحي في فتحتي الأنف وكرري الأمر حتى تشعري بالارتياح، تحتوي بخاخات المحلول على محلول ملحي، يمكنك تقطيره في الأنف، مما قد يساعد على تنظيف الأنف المحتقن لدى الحامل.

خذي نصف لتر من الماء المعقم وأضيفي ملعقة صغيرة من الملح وصودا الخبز، تخلط جيداً وتصب في بخاخة، ثم قومي بشمها في كل منخر، وكرري الأمر؛ حتى تشعري بالارتياح، يمكنك تكرار هذه العملية مرتين أو ثلاث مرات في اليوم.

تجنّبي المواد المسببة للحساسية

يمكن أن يعمل دخان السجائر، والدهانات، والأشياء ذات الرائحة القوية، وكذلك المواد المسببة للحساسية، كمحفزات تؤدي إلى تفاقم حالتك ويجب تجنبها.

حافظي على رطوبتك

تناولي الكثير من الماء والمرق وعصائر الحمضيات؛ لأنها قد تساعد على تقليل الاحتقان وتحافظ على صحتك وصحة جنينك.

اعملي على التقليل من الكافيين لتجنب الجفاف، مع زيادة فيتامين سي في نظامك الغذائي؛ لتقليل فرص حدوث نزيف في الأنف.

طالعي هذا التقرير..تجربتي مع فوار فيتامين سي

وضع الفازلين

يصبح ممر الأنف الملتهب جافاً ويخلق إحساساً بالحرقان، و للحفاظ على رطوبة ممرات الأنف للحامل، يمكنك وضع بعض الفازلين باستخدام قطعة قطن.

علاجات أخرى لنزيف الأنف

حامل تشرب الماء لترطب جسمها

استخدام مكعبات الثلج في علاج النزيف: بوضع عدد منها داخل منشفة رقيقة ونظيفة ووضعها على الأنف لمدة 5 دقائق، تساعد هذه الكمادات في تضييق الأوعية الدموية بشكل أسرع، مما يساعد على وقف النزيف، والكمادات من أكثر العلاجات فعالية لنزيف الأنف، فهي تشجع الأوعية الدموية الداخلية للأنف على التضييق.

بوضع عدد منها داخل منشفة رقيقة ونظيفة ووضعها على الأنف لمدة 5 دقائق، تساعد هذه الكمادات في تضييق الأوعية الدموية بشكل أسرع، مما يساعد على وقف النزيف، والكمادات من أكثر العلاجات فعالية لنزيف الأنف، فهي تشجع الأوعية الدموية الداخلية للأنف على التضييق. الجلوس بشكل مستقيم: بمجرد حدوث النزيف، على الحامل محاولة الحفاظ على رفع الرأس بشكل مستقيم، والجلوس مع إمالة الرأس للأمام قليلاً واستخدام الإبهام والسبابة، للضغط على الجزء اللين من الأنف والقيام بذلك من خمس إلى 10 دقائق مع التأكد من التنفس من الفم، وتكرار ذلك حتى يتوقف الدم عن التدفق.

بمجرد حدوث النزيف، على الحامل محاولة الحفاظ على رفع الرأس بشكل مستقيم، والجلوس مع إمالة الرأس للأمام قليلاً واستخدام الإبهام والسبابة، للضغط على الجزء اللين من الأنف والقيام بذلك من خمس إلى 10 دقائق مع التأكد من التنفس من الفم، وتكرار ذلك حتى يتوقف الدم عن التدفق. تناولي الأطعمة الغنية بفيتامين ك وسي: مثل اللفت، والسبانخ، والخردل، والبروكلي، والملفوف، تساعد في تكوين الكولاجين الذي يساهم في تكوين بطانة رطبة داخل أنفك، كما يساعد الفيتامين في الحفاظ على الأوعية الدموية في حالة جيدة مما يمنعها من التمزق بسهولة، وللحصول على علاج طويل الأمد من الرعاف، فإن تناول الأطعمة الغنية بفيتامين "ك" يساعد في ذلك كثيراً كما يساعد الخضار الورقي على تخثر الدم. حمض الموجود في الخل يساعد على تضييق الأوعية الدموية، وبالتالي وقف النزيف، عليك غمس كرة قطنية في الخل ووضعها في فتحة الأنف المصابة، لمدة خمس إلى 10 دقائق.

مثل اللفت، والسبانخ، والخردل، والبروكلي، والملفوف، تساعد في تكوين الكولاجين الذي يساهم في تكوين بطانة رطبة داخل أنفك، كما يساعد الفيتامين في الحفاظ على الأوعية الدموية في حالة جيدة مما يمنعها من التمزق بسهولة، وللحصول على علاج طويل الأمد من الرعاف، فإن تناول الأطعمة الغنية بفيتامين "ك" يساعد في ذلك كثيراً كما يساعد الخضار الورقي على تخثر الدم. حمض الموجود في الخل يساعد على تضييق الأوعية الدموية، وبالتالي وقف النزيف، عليك غمس كرة قطنية في الخل ووضعها في فتحة الأنف المصابة، لمدة خمس إلى 10 دقائق. المياه المالحة: يعد الجفاف داخل أغشية الأنف خاصة خلال فصل الشتاء، أحد أكثر الأسباب شيوعاً لنزيف الأنف.

يعد الجفاف داخل أغشية الأنف خاصة خلال فصل الشتاء، أحد أكثر الأسباب شيوعاً لنزيف الأنف. تهدئة وترطيب أغشية الأنف بالماء المالح: من خلال وضع بضع قطرات في الأنف، وذلك لترطيب البطانة الداخلية للممرات الأنفية.

استشارة الطبيب

استشارة الطبيب بشكل منتظم ضرورة

يجب استشارة الطبيب إذا كان هناك:

ألم في الصدر وصعوبة في التنفس، أو كان هناك تنميل أو تدلٍّ في الوجه.

إحساس بالوخز في الأطراف ما قد يشير لوجود سكتة دماغية.

المعاناة من نزيف حاد لا يتوقف حتى بعد نصف ساعة.

*ملاحظة من"الخليج 365": قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص.