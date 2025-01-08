بعد تسوية طلاقهما.. جينيفر لوبيز لن تفرط في هذه الهدية من بن أفليك

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 8 يناير 2025 10:18 صباحاً - بعد أن تقدمت جينيفر لوبيز بطلب الطلاق من بن أفليك في أغسطس الماضي، أي منذ 20 أسبوعاً، أنهى ثنائي هوليوود الشهير إجراءات الطلاق في الساعات الماضية، ليُسدلا الستار عن قصة حب استمرت لعقود وانتهت بالزواج لكنه لم يستمر سوى عامين. ومع تسوية الطلاق ومضي كلٍ منهما قدماً في الحياة بدون الآخر، تتمسك لوبيز بهدية بن أفليك لها وهي خاتم الخطوبة، وترفض أن تفرط فيه.

جينيفر لوبيز تحتفظ بخاتم خطوبتها من بن أفليك

ستحتفظ جينيفر لوبيز بخاتم خطوبتها الماسي الأخضر الكبير عيار 8.5 قيراط الذي أهداه لها بن أفليك بعدما جددا علاقتهما الرومانسية مرة أخرى في عام 2021، والذي تقدر قيمته بأكثر من 5 ملايين دولار، والماسة الخضراء المقطوعة بشكل مشع والتي تزن 8.5 قيراط محاطة بماستين على شكل نصف قمر ومثبتة على شريط من البلاتين. وقد أضاف أفليك رسالة محفورة على الشريط تقول: "لن أذهب إلى أي مكان".

ووفقاً لوثائق الطلاق: "ينكر أفليك ويتنازل عن كل الحقوق والملكية والمصلحة في الأصول التالية التي تم تأكيدها ونقلها بموجب هذا، جميع ملابس لوبيز ومجوهراتها وممتلكاتها الشخصية المتنوعة في حوزتها أو حضانتها أو سيطرتها".

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هذا ما يعنيه الخاتم الماسي الأخضر لجينيفر لوبيز

في وقت الخطوبة، شاركت لوبيز في نشرتها الإخبارية أهمية اللون الأخضر بالنسبة لها، حيث شاركت: "لقد كان اللون الأخضر دائماً لون حظي والآن، بالتأكيد، سيظل كذلك دائماً".

وقال خبير الماس سابقاً لمجلة PEOPLE في ذلك الوقت إن الماس الأخضر الطبيعي "نادر للغاية" وأن قيمته تزداد بشكل كبير بمرور الوقت، مضيفاً: "الماس الأخضر من بين أصعب الماس في القطع وكان من الممكن أن يستغرق تخطيط وقطع ماسة مثل هذه عاماً أو أكثر لضمان أنها تعكس أفضل قطع ولون ممكنين".

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جينيفر لوبيز وبن أفليك ينهيان إجراءات الطلاق

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وفقاً لوثائق المحكمة التي حصلت عليها مجلة People، لم يصمد زواج ثنائي هوليوود الشهير جينيفر لوبيز وبن أفليك المعروفين إعلامياً باسم بنيفر، حيث تم الطلاق رسمياً بينهما، وقد جاء الحُكم بعد ما يقرب من 20 أسبوعاً من تقديم لوبيز طلباً إلى محكمة مقاطعة لوس أنجلوس العليا لحل الزواج في 20 أغسطس، بدون محامٍ، وطلبت عدم وجود دعم زوجي لأيٍ من الطرفين، لتقسيم أتعاب المحاماة، وأشارت إلى أن الطبيعة الدقيقة لمجتمعهما، وأصولهما شبه المجتمعية، وممتلكاتهما والتزاماتهما المنفصلة، غير معروفة وسيتم تحديدها.

وذكرت لوبيز أن تاريخ 26 أبريل، هو تاريخ انفصالهما واستشهدت بالاختلافات التي لا يمكن التوفيق بينها كسبب للانفصال.

وقد اختارت النجمة تاريخاً من المفترض أن يكون مميزاً لها؛ إذ إنها وبن، وعلى الرغم من أنهما تزوجا في لاس فيغاس في 17 يوليو 2022، إلا أن 20 أغسطس يصادف الذكرى الثانية لحفل الزفاف التقليدي لهما، الذي احتفلا به في جورجيا.

وذكر مصدر مقرب من النجمة لمجلة "PEOPLE" أنها حقاً حزينة، كما قال: "لقد حاولت جاهدة جعل الأمور تسير على ما يرام، وهي تشعر بالحزن الشديد، وفي الوقت الحالي الأطفال هم الأولوية القصوى، كما كانوا دائماً".

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