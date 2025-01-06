 رسائل متبادلة بين تامر حسني ومحمد سعد بسبب فيلم الدشاش

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 6 يناير 2025 11:50 مساءً - أبدى الفنان تامر حسني إعجابه الشديد بفيلم "الدشاش" للنجم محمد سعد، والذي أعده لشاشات السينما بعد فترة غياب قاربت الـ6 سنوات؛ إذ أشاد تامر من خلال منشوره الذي كتبه على خاصية "الستوري" بحسابه على "إنستغرام" بردود الأفعال، والتي جاءت جميعها إيجابية تجاه الفيلم وأداء محمد سعد الجديد، والذي جعله يخرج من عباءة شخصية "اللمبي" متمنياً له كل النجاح والتوفيق فيما هو قادم حيث قال: "أنا فرحان أوي أوي بردود أفعال الجمهور على فيلم النجم الكبير محمد سعد، الراجل ده ياما أمتعنا بفنه لسنين كتير، والنهارده بيقدّم حاجة جديدة لمسيرته وللجماهير، وبرضو أمتعنا بيها، يستحق كل التقدير والاحترام. مبروك يا نجم يا كبير. ربنا يرزقك ويزيدك نجاح".

محمد سعد يرد على إشادة تامر حسني بفيلم الدشاش

هذا الأمر أدخل الفرحة والسرور لقلب الفنان محمد سعد؛ ليقرر الرد على ما كتبه تامر برسالة أخرى عبْر خاصية "الستوري" التابعة لحسابه على "إنستغرام"، وصف من خلالها شخصية تامر حسني بـ"الجدعة".

هذا إلى جانب مطالبته بطرح ألبومه الجديد، بعد أن أكد له "سعد" أنه في انتظار طرحه: "حبيبي يا تمور يا أبو الجدعنة يا نجم الجيل كلك ذوق في فنك وكلامك. شرفتني، وفين الألبوم الجديد أنا مستني، صبح صبح عالغاليين".

سكرين شوت من ستوري حساب محمد سعد على إنستغرام



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"الدشاش" يتصدّر شباك التذاكر

فيلم "الدشاش" انطلق في دُور العرض المصرية الأربعاء الماضي 1 يناير، ومقرر طرحه في دُور العرض الخليجية يوم 9 من نفس الشهر. وقد استطاع الفيلم تصدُّر شباك التذاكر في اليوم الأول لعرضه؛ محققاً إيرادات مرتفعة؛ متفوقاً على باقي الأفلام المنافسة، والتي انطلقت في نفس اليوم، وهي: "المستريحة" بطولة ليلى علوي، وبيومي فؤاد. و"رحلة البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" بطولة عصام عمر، وركين سعد.

يشارك في بطولة فيلم "الدشاش" بجانب الفنان محمد سعد، كلٌّ من: زينة، باسم سمرة، نسرين طافش، نسرين أمين، خالد الصاوي، مريم الجندي، أحمد الرافعي، أحمد فهيم، إسماعيل فرغلي، نوليا مصطفى، رشوان توفيق، محمد يوسف أوزو، وعدد آخر من الفنانين. والفيلم من تأليف جوزيف فوزي. وإخراج سامح عبدالعزيز. وإنتاج محمد رشيدي.

محمد سعد يجدد تعاونه في "الدشاش" مع المخرج سامح عبد العزيز، بعدما قدّما سوياً فيلم "تتح" الذي تم عرضه في عام 2013، وشارك في بطولته: سيد رجب، وعمر مصطفى متولي وآخرين.

ومسلسل "فيفا أطاطا" الذي تم عرضه في رمضان من عام 2014، وشارك في بطولته: إيمي سمير غانم، وسامي العدل، وأحمد فتحي. إضافة إلى برنامج "وش السعد" الذي عُرض في عام 2016.

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