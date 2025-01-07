الخارجية الأميركية نددت بـ"انتهاكات صارخة لوقف إطلاق النار" في الكونغو الديمقراطية

ندّد المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر (Matthew Miller)، بـ"انتهاكات صارخة لوقف إطلاق النّار" في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وأكّد في بيان، أنّ "التّقدّم المستمر لحركة إم23، بما في ذلك سيطرتها على بلدة ماسيسي في نهاية الأسبوع الماضي، يقوّض الجهود المبذولة لتحقيق سلام عن طريق التّفاوض في شرق الكونغو الديمقراطية، فضلًا عن أنّه يؤدّي إلى إصابة مدنيّين في المنطقة وتشريدهم".
وشدّد ميلر على أنّ حركة إم23، وهي جماعة مسلّحة تدعمها رواندا، يجب أن "توقف الأعمال العدائيّة على الفور، وتحترم وقف إطلاق النّار".
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