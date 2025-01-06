تامر حسني يمازح بسمة بوسيل بسبب أغنيتها الجديدة.. ما القصة؟

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 6 يناير 2025 10:19 مساءً - قام الفنان تامر حسني بممازحة طليقته الفنانة بسمة بوسيل، من خلال حسابه بموقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، بعد أن قامت بسمة بالترويج لأحدث أغانيها "لأ ثواني" قبل أن يقوم تامر حسني بطرح أحدث ديو غنائي له "فعلاً مبيتنسيش"، والذي يجمعه بالفنان رامي صبري.

تامر حسني يتمنى نجاح أغنية بسمة بوسيل الجديدة

جاءت ممازحة تامر حسني عن طريق نشره تعليقاً مرفقاً بمقطع الفيديو الترويجي لأغنية بسمة بوسيل "لأ ثواني"، يقول فيه: "ماشي يا بسوم نازلة في نفس اليوم معايا إحنا هنقطع على بعض كده، بهزر معاكي".

واستكمل تامر تعليقه قائلاً: "ربنا يكرمك وأغنيتك تكسر الدنيا وتبقى أنجح من أغنيتي كمان، والله والله من قلبي".

تعليق تامر حسني- الصورة عبر خاصية الستوري للفنان تامر حسني بإنستغرام

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بسمة بوسيل تروج لأحدث أغانيها

وكانت قد روجت الفنانة بسمة بوسيل لأحدث أغانيها والتي تحمل عنوان " لأ ثواني"، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام" حيث شاركت جمهورها ومحبيها مقطع فيديو من أغنيتها الجديدة، وعلقت عليه قائلة: "صباح الجمال. صحيت مبسوطة الحمد لله فحبيت أنكد عليكوا بأغنيتي الجديدة اللي هتنزل يوم 15 يناير".

وأكملت: "أغنية كلاسيكية راقية جداً تحسوا كده إنها بتعبر عن صرخة أنثى. لأ ثواني هتبقى إن شاء الله رائعة من روائع الزمن المهبب اللي احنا فيه. استنوني".

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تامر حسني يتألق بديو "فعلاً مبيتنسيش"

وفي نفس اليوم الذي قامت بسمة بوسيل بالترويج لأغنيتها الجديدة، قام الفنان تامر حسني بطرح ديو غنائي جديد يجمعه بالفنان رامي صبري عبر منصة الفيديوهات الـ"يوتيوب" وجاء باسم: "فعلاً مبيتنسيش".

وجاء الديو الجديد من كلمات عمرو تيّام، وألحان شادي حسن، وتوزيع، مكس وماستر طارق توكّل، وتريات تامر غنيم، وجيتار أحمد حسين.

وكلماتها كالتالي: "كان عقلي فين مني زمان أنا جيت أوي عليه. قفلت أنا كل البيبان بينا بعمايلي فيه، فرطت فيه بإيديا أنا أذيته طول السنين. وجالي قلب إزاي كده والقسوة جاتلي منين، ضميري مش مرتاح عشان ضيعته بإيديا. أناني كنت وهو كان باقي عليا، أنا اللي 1000 مرة خان ولا عاب في يوم فيا. فعلاً مابيتنسيش".



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