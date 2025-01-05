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"الشلل" يهدد بريطانيا بسبب الثلوج الكثيفة

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ابوظبي - سيف اليزيد - تواجه أجزاء كبيرة من المملكة المتحدة تساقطاً كثيفاً للثلوج ومطراً متجمداً، ما يمكن أن يتسبب في تعطيل الحياة اليومية، بعد أن دخل تحذيران من الطقس باللون البرتقالي حيز التنفيذ.

وذكرت وكالة بي إيه ميديا البريطانية أنه من المتوقع أن تشهد البلاد العديد من الاضطرابات مثل تعطل المركبات على الطرق، وتأجيل أو إلغاء رحلات القطارات والطائرات، وانقطاع التيار الكهربائي، في ظل استمرار الأحوال الجوية الشتوية لمدة أسبوع، وفقاً لما ذكره مكتب الأرصاد الجوية.

 

وبحسب مكتب الأرصاد فإن هناك أيضاً "فرصة جيدة" لأن تتعرض المناطق الريفية للعزلة بسبب الطقس، مع توقع تساقط ثلوج يصل إلى مستوى 30 سنتيمتراً في بعض المناطق. وقد يصدر المزيد من تحذيرات الطقس في الأيام القليلة المقبلة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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