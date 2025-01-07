شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الأهلى وسموحة اليوم الثلاثاء فى دوري nile والان مع تفاصيل الخبر

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الرابعة عصر اليوم، الثلاثاء، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الاهلى مع سموحة باستاد القاهرة الدولى في اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري، ونلقى الضوء فى السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة..

1_أرقام الأهلى وسموحة فى الدورى

ويمتلك فريق الأهلى 12 نقطة بعدما لعب 6 مباريات حقق الفوز في 3 مباريات وتعادل في مثلهم وسجل تسعة أهداف وتلقت شباكه ثلاثة أهداف، فيما يملك سموحة 5 نقاط بعدما لعب 6 مباريات حقق الفوز في لقاء وحيد وتعادل مرتين وخسر في 3 مواجهات وسجل لاعبوه 6 أهداف وتلقت شباكه 9 .

2_آخر ظهور للأهلى وسموحة فى الدورى



تعادل الأهلى سلبياً مع انبى في آخر ظهور بمسابقة الدوري المصري، فيما خسر سموحة من فاركو بهدفين مقابل هدف في الجولة الأخيرة للمسابقة.

3_الأهلى يتفوق على سموحة فى القيمة التسويقية

تبلغ القيمة التسويقية للأهلى 30.88 مليون يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية لسموحة 6 مليون يورو.

4_ أرقام كولر مع الاهلى

خاض الأهلى تحت قيادة السويسرى مارسيل كولر 139 مباراة، فاز فى 97 لقاءً وتعادل فى 27 مباراة، وتلقى 15 هزيمة، وسجل لاعبوه 258 هدفا وتلقت شباكهم 84، وخرج بشباك نظيفة فى 79 مباراة، وأكبر فوز حققه أمام شباب بلوزداد الجزائرى بنتيجة (6-1)، بينما أكبر خسارة كانت ماميلودى صن داونز (5-2).

وتوج كولر مع الأهلى بـ11 بطولة هى السوبر المحلى "أربع مرات"، وكأس مصر "مرتين"، ودورى أبطال أفريقيا "مرتين"، والدورى الممتاز "مرتين" بجانب التتويج ببرونزية كأس العالم للأندية، وكأس أفريقيا وأسيا والمحيط الهادئ مرة.

وحظى كولر بدعم هائل من قبل جماهير ناديه بسبب العلاقة الجيدة التى تربطه بهم وكذلك إدارة النادى، خاصة مع الألقاب التى حققها، لدرجة أنه تم تمديد تعاقده الذى ينتهى بنهاية الموسم الحالى ليستمر حتى نهاية موسم 2026.

وحصد كولر طوال مسيرته التدريبية قبل الأهلى 4 ألقاب، وتحولت حياته كثيرا مع المارد الأحمر.

ولم يحقق كولر أى بطولات مع منتخب النمسا، لكنه يصنف كصانع نهضة هذا المنتخب بعدما قاده للتأهل إلى كأس الأمم الأوروبية يورو 2016 للمرة الثانية فى تاريخه، بجانب قيادته له لاحتلال المركز العاشر فى تصنيف الفيفا.

5_تاريخ مواجهات الأهلى وسموحة

29 مواجهة بين الأهلى وسموحة، حقق المارد الأحمر 16 فوزا مقابل أربعة انتصارات لسموحة، فيما انتهت 9 مباريات بالتعادل بواقع خمسة تعادلات إيجابية و4 لقاءات بالتعادل السلبى، وسجل المارد الأحمر 46 هدفا فى شباك سموحة بينما تلقت شباكه 23 هدفا.